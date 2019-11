Drei Chöre in einem Konzert zum Meller Kulturherbst CC-Editor öffnen

Ansteckend gute Laune verbreiteten die Tuesdaysies unter der dynamischen Leitung von Ute Winkelmann im Forum. Foto: Petra Ropers

Melle. Ihr Name steht für ansteckende Musikbegeisterung, für ungewöhnliche Arrangements und für jede Menge guter Laune. Kein Wunder also, dass die Fans der Tuesdaysies in Scharen zu ihren Konzerten strömen. Im Forum blieb zum Kulturherbst daher kaum ein Platz frei.