Gesmold. Großartig und ziemlich famos: Im Saal Kellersmann spielte „Dat Gessemske Duorptheater“ am vergangenen Wochenende das Lustspiel „Brunos Broor“.

Kleine Bühne, großes Theater. Die Theatergruppe des Heimatvereins Gesmold hat mal wieder ein grandioses Stück auf die Bühne gebracht. Das Lustspiel „Brunos Broor“ (also: Brunos Bruder) von Norbert Herler, wurde von Maria Brunsmann ins Plattdeutsche übersetzt - und punktete in rustikalem Platt auf ganzer Linie.

Aber auch die Charaktere überzeugten in den turbulenten drei Akten, die im fiktiven Gesmolder Rathaus spielen.

Dort nämlich hockt Bürgermeister Max Stöver (Ansgar Stieve) und ist entsetzt über die miserablen Gäste- und Umsatzzahlen des Ortes. Mit seiner rechten Hand Hans Meier (Louis Weßler) macht er nach eingehender Überlegung kurzerhand gemeinsame Sache – auch, um bei der nächsten Wahl seinen Konkurrenten, den Bäckermeister Georg Wilken, zu schlagen.

Gemeinsame Sache heißt: Eine Sensation muss her, um Gäste in den Ort zu locken und diesen wieder attraktiv zu machen und ins rechte Licht zu rücken. Quasi auf dem Silbertablett wird dem Ortsvorsteher ein Bär präsentiert, der im Nachbarort Holte sein Unwesen treiben soll. Als sich recht schnell herausstellt, dass es „Meister Petz“ dort aber gar nicht gibt, ist in Gesmold schon eine Geschichte in vollem Gange, die sich immer mehr verselbstständigt.

Auch, weil die Putzfrau aus dem Rathaus, die tratschfreudige Swetlana (Kornelia Dratmann), ihren Teil dazu beiträgt. Sowieso ist sie es, die im Rathaus als einzige Person zu arbeiten scheint. Die „Perle aus dem Rathaus“ arbeitet seit Jahrzehnten mittendrin im Geschehen und belehrt den Bürgermeister nur zu gerne, dass sie schon im Rathaus geputzt habe, als er noch mit der Rassel um den Tannenbaum gelaufen sei.

Und als ob die Sensation um den Bruder vom Bären Bruno, der in Gesmold plötzlich unterwegs sein soll, nicht genug ist, hat Bürgermeister Stöver plötzlich auch noch Eheprobleme mit seiner Irmgard (Elisabeth Weßler) und eine Herde „altgermanischer Flachland-Gebirgsschafe“ samt Aussteiger Willi Schmatke (Siegfried Rahe) an der Backe. Ob das gutgeht?

Im Saal Kellersmann freute sich das Publikum jedenfalls über die urkomischen Irrungen und Wirrungen, die auf der Bühne ihren Lauf nahmen.

Die engagierten Laienschauspieler werden mit dem amüsanten Lustspiel in zwei weiteren Vorstellungen zu sehen sein. Am Mittwoch, 13. November und am Freitag, 15. November, jeweils um 19.30 Uhr spielt „Dat Gessemske Duorptheater“ im Saal Kellersmann. Karten gibt es unter 05422/41477.