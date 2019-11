Christine Pietsch-Heine und Julia Wedegärtner, (stehend) sowie Heike Niemann, Sabine Knabe-Vieler und Bernd Gieshoidt (sitzend von links) freuen sich auf einen erfolgreichen Verlauf der zweiten Meller Handtaschen-Auktion. Foto: Kiwanis Club Melle

Melle. „Wer bietet mehr?“ heißt es wieder am Mittwoch, 13. November ab 19.30 Uhr, wenn der Kiwanis Club im Autohaus Pietsch in der Seat-Ausstellungshalle am Herrenteich seine zweite Meller Handtaschen-Auktion durchführt. Einlass ist um 19 Uhr.