Melle. Nach dem erfolgreichen Auftakt des Kindermusicals "Es ist ein Elch entsprungen" lädt die Waldbühne Melle am Freitag, 15. November, zur Premiere des Stücks "Die sieben Todsünden oder die Hochzeit der Wetterfee" ein.

Mit dem Erwachsenenstück haben Lucie van Org und Andreas Schmidt eine Komödie der besonderen Art geschrieben, denn sieben sehr eigenwillige Frauen verkörpern jeweils eine der Todsünden Neid, Wollust, Zorn, Hochmut, Trägheit, Völlerei und Habgier.

Zum Inhalt: Auf der Hochzeitsfeier des Konzernerben Rex Reimann und der Wetterfee Vanessa Schulte treffen sich Familienangehörige und Freundinnen, die unterschiedlicher kaum sein könnten, auf der Damentoilette in einem Nobelhotel. Die Braut selbst scheint sich in die Toilette eingeschlossen zu haben, was die Damen zu wilden Spekulationen veranlasst.

Jede Frau trägt ihr eigenes Geheimnis mit sich herum, das – je mehr die Zeit drängt – aufgedeckt zu werden droht, legen doch alle gekonnt ihre manikürten Finger in die Wunden der anderen. Regisseur Detlev Schmidt meint schmunzelnd: "Die eine oder andere Erkenntnis - nicht nur über Frauen - dürfte dabei sein."

Premiere ist am Freitag, 15.November, um 20 Uhr im Theater Melle am Schürenkamp Gespielt wird anschließend noch an weiteren drei Terminen, und zwar am Samstag, 23. November am Samstag. 30. November und am Samstag, 7. Dezember, jeweils um 20 Uhr im Theater Melle. Karten gibt es in der Geschäftsstelle der Waldbühne an der Mühlenstraße 23, in Melle, telefonisch unter 05422-42442 sowie unter www.waldbuehne-melle.com und der Tageskasse. Erwachsene zahlen 13 Euro, Schüler und Studenten neun Euro und Kinder von drei bis 13 Jahren sechs Euro.