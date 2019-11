Melle. Insgesamt 80,5 Prozent der Autos, die im vergangenen Jahr an der Tüv-Station in Melle von den Sachverständigen vor Ort auf Herz und Handbremse gecheckt wurden, hatten überhaupt keine Mängel. „Das ist ein durchaus erfreuliches Ergebnis“, erklärte Stationsleiter Franz-Josef Heringhaus.

Zusätzlich fanden die Meller Sachverständigen bei 7,4 Prozent nur geringe Mängel: Damit erhielten 88 Prozent der vorgestellten Fahrzeuge sofort die Plakette mit zwei Jahren Gültigkeit.

Bemerkenswert ist nach den Worten von Heringhaus aber auch die andere Seite dieser Plakette: Bei immerhin zwölf Prozent wurden erhebliche oder gefährliche Mängel festgestellt. Sie mussten umgehend repariert werden, bevor nach einer Nachprüfung die Plakette auf das hintere Kennzeichen und das HU-Siegel in den Fahrzeugschein geklebt werden konnten. Als völlig verkehrsunsicher wurden drei Autos eingestuft.

Der durchschnittliche Pkw, der in Melle geprüft wurde, war 8,2 Jahre alt und hatte mehr als 96.000 Kilometer auf dem Tacho. Die durchschnittliche Laufleistung, die neben dem Alter auch als Grund für den Verschleiß und somit für Mängel anzusehen ist, liegt jetzt bei den Dreijährigen bei 49.311 Kilometern und bei den Elfjährigen bei 136.848 Kilometern auf dem Tacho.

Wartung und Pflege ist alles

Heringhaus sagte, die Tüv-Leute freuten sich über die steigende Zahl von Fahrzeugen ohne Mängel. Die Hersteller würden schließlich sichere Autos bauen und auch Wert auf die Langzeitqualität legen. Zudem verstärkten die Autohäuser und Werkstätten ihre Anstrengungen in Sachen Qualitätssteigerung. „Wenn die Autofahrer sich intensiv um Wartung und Pflege ihrer Fahrzeuge kümmern und fällige Termine zur Inspektion und Instandhaltung wahrnehmen, können sie dem Tüv-Termin gelassen entgegensehen“, betonte Heringhaus.

Er und seine Kollegen würden sich aber besonders freuen, wenn der kurze Check der Beleuchtungsanlage vor Fahrantritt zur Regel werde. Verteilung der Mängelgruppen zeige nämlich, dass die Beleuchtungsanlage mitunter stiefmütterlich behandelt wird. So liegt „Licht, Elektrik“ in der Statistik wieder weit vorne. Insgesamt ergibt sich als Reihenfolge für die am häufigsten auftretenden Mängelgruppen „Licht, Elektrik“, „Umweltbelastung“, „Achsen, Räder, Reifen“ und „Bremse“.

Die besten und die schlechtesten

Als das Auto mit den geringsten Mängeln im bundesweiten Gesamtreport 2020 wird vom Tüv der Mercedes GLC genannt, gefolgt vom Porsche 911. Am Ende der Skala rangieren in den verschiedenen Altersklassen der Dacia Logan, der Chevrolet Spark und der Chevrolet Matiz. In dem Report, der beim Tüv und im Zeitschriftenhandel erhältlich ist, werden auch die besten Autos in den verschiedenen Fahrzeugklassen aufgelistet: Opel Adam bei den Minis, Audi A1 als Kleinwagen, Mercedes A-Klasse als Kompakter, Mercedes C-Klasse als Mittelklassefahrzeug und die Mercedes B-Klasse als Van.