Melle. Hauchdünn mit 30:29 (15:12) gewann die Eickener Spielvereinigung am Freitagabend gegen die Wilhemshavener SSV. Das Eickener Team schaffte über die gesamte Partie nicht einen Spielrrythmus zu entwickeln und scheiterte vielfach am Gästekeeper.

Eicken bewies zum wiederholten Mal, dass Freitagabendspiele nicht funktionieren. So standen die Vorzeichen eindeutig zugunsten der Gastgeber. Die Gäste reisten mit dezimierten Kader an und rechneten sich nicht viel aus, allerdings standen die Schlüsslspieler im Rückraum und auf der Torwartposition zur Verfügung.

Das Spiel startete symptomatisch: Vier klare Chancen, darunter zwei Strafwürfe wurden in der Anfangsphase ausgelassen. Der Torhüter der Gäste motivierte seine Mitspieler und Wilhemshaven führte mit 2:0. Nach 5 Spielminuten gelang Michael Brack der erste Treffer und im folgenden konnte sich Eicken befreien.

Insbesondere über die erste und zweite Welle gelangen einige schnelle und einfache Treffer. Beim 8:5 in der 18. Minute schien die Partie im Griff. Doch immer wieder scheiterten die Spieler aus Eicken am gegnerischen Keeper. Die Nordseestädter blieben in Schlagweite und hielten den Rückstand bei 3 Toren bis zur Halbzeit.

5 Tore Vorsprung

Mit Beginn der 2. Hälfte schraubten die ESV-Spieler den Vorsprung auf 17:12. Doch auch jetzt blieb der Rhythmusfaktor aus. Insbesondere dem Rückraum links und Rückraum Mitte der Gäste gelang es, durch Einzelaktionen die Abwehrspieler um Albert Brack auszuspielen. Abwehr und Angriff gelang es nicht, eine Einheit darzustellen.

Torchancen ergaben sich zwar weiterhin, weil die Gäste mangels Alternativen, die Abwehr auch nicht souverän abbildeten. Doch der Abschluss wurde immer wackliger und der Keeper hielt mehr und mehr. In der 51. Spielminute führten auf einmal die Gäste mit 27:26 und das Spiel drehte sich.

28 Fehlwürfe

Aber Eicken kann in dieser Saison auf einen ausgeglichenen Kader bauen: Jonas Visse und Patrick Ernst gaben entscheidende Impulse doch auf die Siegerstraße einzubiegen. In einer spannenden Schlussphase blieb es dann aber Artur Brack vorbehalten, 45 Sekunden vor Abpfiff per Siebenmeter den Treffer zum 30:29 zu erzielen und somit einen glücklichen Erfolg zu sichern.

Die Spielvereinigung bot sicherlich eine schwächere Leistung, als in den Spielen zuvor. Doch allen ist bewusst, dass es immer Schwankungen in einer Saison gibt. So geschah es gegen Wilhelmshaven, doch im Gegensatz zu den Jahren zuvor wurden diesmal keine Punkte hergegeben. Das gibt Selbstvertrauen und das Wissen, auch in schwierigen Spielen die Punkte einzufahren.

Eicken: Simon Drosselmeier , Andreas Fischer,Resul Azzatemür, Albert Brack (8), Patrick Ernst (2), Nils Sundermann (4), Michael Brack (6/1), Christian Wetzstein (3), Artur Brack (4/2), Philipp Bolte (1), Bendix Heine, Jonas Visse (2).