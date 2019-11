Wellingholzhausen. Das Kolpingtheater Wellingholzhausen spielte am letzten Oktober- und dem ersten Novemberwochenende im Haus des Gastes vor jeweils vollem Haus die schwungvolle plattdeutsche Komödie „Söüte for de Tanten?“

Drei recht schrullige alte Tanten, die ihren studierenden Neffen Timo finanziell ziemlich kurz halten, sind darauf angewiesen, dass dieser ihnen in ihrem antiquierten Hause all das repariert, was nicht mehr richtig funktioniert. Das „ABC-Trio“, wie der Neffe seine Tanten Alma, Berta und Christa nennt, sind etwas in der Zeit stehen geblieben. Denn es gibt keine elektrischen Geräte im Haus, weder Fernseher, Telefon, noch Waschmaschine oder Trockner. Alles wird von den Tanten per Hand erledigt.



Turbulente Szenen

Doch das ändert sich alles im Laufe dieses Dreiakters durch die Anwesenheit von Timos Freundin Heike. In turbulenten lustigen Szenen werden die etwas starrsinnigen Tanten menschenfreundlicher und zugänglicher und kommen so allmählich in der Gegenwart an.

Immer dann, wenn den Tanten Situationen zu unheimlich oder brenzlig erscheinen, fallen sie in gespielte Ohnmacht und werden von den männlichen Nachbarn, die sich zufällig im Raum befinden, wieder zurück ins Leben geküsst. Wie sich leicht erraten lässt, findet das „ABC-Trio“ Gefallen daran und nutzt so manche Gelegenheit.

Mit großem Applaus wurde stets der Auftritt und Abgang der drei Tanten bedacht, da diese sich in einem gelungenen kleinschrittigen „Gänsemarsch“ auf der Bühne in Szene setzten.

Die Theatergruppe begeisterte mit viel Spielfreude, Witz und guter Laune. Der Funke sprang sofort auf das Publikum über. Entsprechend gab es sehr viel Applaus für diesen gelungenen plattdeutschen Dreiakter.