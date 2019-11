Melle. Mit 5000 Euro unterstützt die Stiftung Lauter des Landkreises den Bau der neuen Skateanlage in Melle. Die erfreuliche Nachricht überbrachten für die Stiftung Mirco Bredenförder und Annegret Mielke dem Vorsitzenden des Jugendparlamentes, Moritz Fuchs.

Der Wunsch nach einer neuen Skateanlage kam bereits in der ersten Jugendkonferenz auf. Über das Jugendparlament wurde dann aus der Idee ein Projekt, für das mittlerweile 120 000 Euro im städtischen Haushalt eingestellt sind. Das Jugendparlament selbst bemühte sich unterdessen mit großem Engagement, weitere Mittel einzuwerben. Mit Erfolg: Neben anderen sagte auch die Stiftung Lauter ihre Unterstützung zu, sodass nun 35 000 Euro zusätzlich eingesammelt wurden.



„Wir freuen uns, dass wir einen Beitrag zur Umsetzung dieses Projektes leisten können“, betonte Kuratoriumsmitglied Mirco Bredenförder. Im kommenden Jahr soll die neue Anlage eröffnet werden, deren Realisierung nach Ansicht von Bredenförder ein klares Signal an die Jugendlichen sendet: „Es lohnt sich, sich einzubringen. Manches kostet zwar Zeit. Aber man kann etwas erreichen.“

Mitglieder des Jugendparlamentes informierten sich in Bielefeld und Osnabrück über Anlagen. Eine wesentliche Erkenntnis der Ortstermine fasste Moritz Fuchs zusammen. Demnach lohne es sich, in Betonanlagen zu investieren: „Die nutzen sich nicht so schnell ab.“