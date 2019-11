Melle. Das neue Kinderstück der Waldbühne, „Es ist ein Elch entsprungen“, wurde zum Ende zur Party: Stehend sangen und klatschten die großen und kleinen Zuschauer bei den rockigen Klängen der Zugaben mit. Zuvor hatten die Bühnenakteure die Zuschauer mit erstklassigen Solo- und Chorgesang, Tanz und Spiel in Schwung gebracht.

