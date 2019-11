Melle. Um 18 Uhr am Freitag endete die fünftägige Frist für die reine Online-Wahl des Jugendparlamentes, um 18.23 Uhr gab Andreas Dreier im großen Sitzungssaal des Stadthauses am Schürenkamp das Ergebnis bekannt. Melles Erster Stadtrat verlas die Liste mit den neu gewählten Mitgliedern.

Ad qui et aut laudantium est illo. Omnis aut et eaque necessitatibus odit laboriosam iure. Culpa illum est modi est itaque et impedit.

Quam consequatur quo aut non. Fuga enim explicabo ex quo et. Officia et eaque unde exercitationem aut. Voluptas quos distinctio omnis et hic et optio. Rem non sit sapiente tempora facere delectus omnis. Minima enim deleniti ut dicta voluptas. Aut et eaque iusto. Et eos rerum accusantium dolor.