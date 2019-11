Melle. Zahlreiche Ehrenmale und Gedenkbücher finden sich im Grönegau. Allein für den Zweiten Weltkrieg sind dort weit über zweitausend Namen verzeichnet. Zumeist handelt es sich dabei um gefallene Soldaten – die jüngsten kaum 16 Jahre alt. Allen gemein ist, dass sie vollkommen sinnlos gestorben sind.

Hinter jedem Namen steckt auch immer eine Biografie. Der kommende Volkstrauertag ist eine passende Gelegenheit, sich dies vor Augen zu führen.

Da ist etwa Alfred Borchelt aus Eicken-Bruche. Geboren am 23. Februar 1920 war er - wie man damals sagte -der „Stammhalter“ für seine Eltern. Er hatte drei Schwestern. Es war eine intakte Familie. Nach Volksschule und Lehre arbeitete Borchelt als Schneidergehilfe bei der Firma Heinrich Kampmann in Melle. Wie es sich für einen jungen Mann in Eicken gehörte, war er als Sänger im MGV Sängerlust Eicken aktiv. Auch eine Freundin hatte er. Ganz normal soweit. Einer glücklichen Zukunft stand nichts im Wege.



Zur Wehrmacht eingezogen

1940 kam dann die große Zäsur. Borchelt wurde mit gerade einmal 20 Jahren zur Wehrmacht eingezogen und diente in einem Artillerieregiment. Es folgten Einsätze an verschiedenen Kriegsschauplätzen, wobei er auch verwundet wurde. Nochmal Glück gehabt, wird man zu Hause gedacht haben. Ein paar Orden gab es im Laufe der Zeit ebenfalls. Der Kontakt zu seinen Lieben daheim beschränkte sich auf Feldpostbriefe und gelegentliche Päckchen an die Front. Heimaturlaub gab es nur sehr selten.

Anders als es Hitlerjugend und nationalsozialistische Ideologie Kindern und Jugendlichen vermitteln wollte, hatte die Wirklichkeit an der Front nichts mit Abenteuer und Heldentum zu tun. In den letzten zwölf Kriegsmonaten starben mehr Menschen als in den ganzen Jahren zuvor. Das merkten die Soldaten an der Front, die in sinnlosen Rückzugsgefechten verheizt wurden und ständig neue Feldgräber ausheben mussten. Aber selbst im vom Kriege verschonten Melle konnte jeder, der das Meller Kreisblatt las, sehen, wie die Lage wirklich war – seitenweise Todesanzeigen.

Verlobung im Heimurlaub

Borchelt diente den größten Teil seiner Dienstzeit an der Ostfront. Er erlebte den Überfall auf die Sowjetunion mit den gewaltigen Kesselschlachten und den Marsch bis kurz vor Moskau. Nach der Wende bei Stalingrad musste sich auch seine Einheit immer weiter zurückziehen. 1944 befand er sich in Polen. Im Mai gab es endlich ein paar Tage Heimaturlaub. Wie viele Soldaten nutzte er die Gelegenheit, um sich mit seiner Freundin Gertrud Pütker zu verloben. Wer weiß, wann man sich das nächste Mal sieht? Kurz darauf ging es zurück an Front.

Ein Wiedersehen gab es jedoch nicht. Borchelt fiel am 11. Juli 1944 in Siedlce, einer Stadt im Osten Polens, wo er von seinen Kameraden auch beerdigt wurde. Einen Monat später erfuhren erst seine Familie und seine Verlobte davon. Ein Telegramm des Kompaniechefs mit den üblichen Floskeln vom Heldentod und Muster an Pflichterfüllung zerstörte alle Hoffnung der Familie auf ein glückliche Rückkehr Alfreds. Sein Grab konnten sie nie besuchen.

Anzeige Anzeige

Seine Lage ist inzwischen unbekannt. Im Ehrenbuch der Gemeinde Eicken-Bruche ist er jedoch – wie so viele andere auch – verzeichnet. Seine Mutter hatte 1957 das entsprechende Formular dazu ausgefüllt. So tragisch diese Geschichte ist. Sie steht exemplarisch für millionenfaches Leid weltweit.