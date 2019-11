Melle. Wann finden die Nikolausmärkte und Weihnachtsmärkte 2019 in Melle statt? In unserer Übersicht nennen wir die Termine und die Öffnungszeiten.

30. November bis 15. Dezember: Weihnachtsmarkt in Melle-Mitte rund um das Rathaus und auf dem Kohlbrink. Geöffnet montags bis freitags von 14.30 bis 20 Uhr, samstags von 11 bis 20 Uhr und sonntags von 13 bis 20 Uhr. Am 13. Dezember wegen After-Work-Abend und Christmas-Night-Shopping bis 22 Uhr geöffnet.

30. November, ab 14.30 Uhr: Indoor-Weihnachtsbasar des Heimat- und Verschönerungsvereins Bruchmühlen in der Mehrzweckhalle des Torbogenhauses in Bruchmühlen. Um 17.30 Uhr kommt der Nikolaus.

6. Dezember, 17.30 Uhr: Der Nikolaus kommt um 17.30 Uhr zum Rathaus in Melle-Mitte.

7. Dezember: Der Nikolaus kommt nach Altenmelle zum Feuerwehrhaus.

7. Dezember, ab 15.30 Uhr: Nikolausmarkt auf dem Kirchplatz in Oldendorf. Um 17 Uhr kommt der Nikolaus.

7. Dezember, ab 16 Uhr: Weihnachtsmarkt der Grundschule Eicken-Bruche auf dem Schulgelände (bis 20 Uhr).

7. und 8. Dezember: Weihnachtsmarkt auf dem Kirchplatz in Wellingholzhausen.

7. und 8. Dezember: Weihnachtsmarkt an der Femlinde in Gesmold. Am Samstag ab 15 Uhr, am Sonntag ab 16 Uhr geöffnet. Der Nikolausumzug beginnt am Sonntag um 17 Uhr bei der Firma Wulbusch.

7. und 8. Dezember, jeweils ab 15 Uhr: Nikolausmarkt in der Kirchhofsburg in Buer. Am Samstag um 17 Uhr kommt der Nikolaus.

14. und 15. Dezember: Weihnachtsmarkt in der Alten Bielefelder Straße und auf dem Kirchplatz in Neuenkirchen. Am Samstag von 17 bis 22 Uhr, am Sonntag von 14 bis 19 Uhr.

21. Dezember, ab 18 Uhr: Waldweihnacht des TSV Westerhausen-Föckinghausen ab Sportpark Ebbergeweg in Westerhausen.

21. und 22. Dezember: Weihnachtsmarkt auf dem Kastanienplatz in Riemsloh.

22. Dezember, 15 Uhr: Weihnachtsverlosung der Werbegemeinschaft Melle-City im Forum Melle-Mitte.