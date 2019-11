Oldendorf. Es kommt Bewegung in die Erweiterung der DRK-Kindertagesstätte in Oldendorf. Nachdem der Ausschuss für Gebäudemanagement sowie der Verwaltungsausschuss vor Kurzem den Beschluss zur Umsetzung gefasst hatten, soll der eigentliche Baubeginn im Frühjahr kommenden Jahres erfolgen.

Den Planungsauftrag zur Sanierung des Bestandsgebäudes und für den Anbau der Kindertagesstätte hat das Architekturbüro Leiwe aus Melle erhalten. Der Bauantrag ist mittlerweile bearbeitet und beim städtischen Bauamt eingereicht worden, teilte Stadtsprecher Jürgen Krämer auf Nachfrage unserer Redaktion mit.

Demnach wird im ersten Bauabschnitt ein Neubau mit einer Nutzfläche von rund 450 Quadratmetern an das bestehende Kita-Gebäude angebaut. In diesem Komplex werden im Erdgeschoss zwei Krippenräume mit Ruheräumen und einem gemeinsamen großzügigen Bad geschaffen, während im Obergeschoss ein großzügiger Bewegungsraum mit Nebenräumen entsteht. Dieser Neubau ist als Flachdachbau mit Putzfassade konzipiert.

Im Sommer 2021 fertig

In einem zweiten Bauabschnitt soll das Bestandsgebäude grundlegend saniert werden. Bei dieser Gelegenheit werden auch die Badezimmer von Grund auf renoviert. Die einzelnen Bauabschnitte sind mit der Kindergartenleitung abgestimmt: "Mit dem Ziel, die Arbeiten mit einer möglichst geringen Belastung für den laufenden Betrieb auszuführen", erklärte Jürgen Krämer. Voraussichtlich im Sommer 2021 soll die gesamte Maßnahme abgeschlossen sein. Dies beinhaltet auch die Gestaltung der Außenanlagen, die den Bedürfnissen der Krippenkinder angepasst und an den Neubau angeglichen werden.

2,35 Millionen Gesamtkosten

Insgesamt fallen Kosten in Höhe von 2,35 Millionen Euro an. Im Zuge der Erweiterung werden in den neuen Krippenräumen 30 Kinder in zwei Gruppen Platz finden. Im bestehenden Gebäude sind zwei Regelgruppen mit je 25 Kindern untergebracht. Mit der Erweiterung des Kindergartens trägt die Stadt dem gestiegenen Bedarf an Kindergartenplätzen Rechnung.

Die 44 Oldendorfer Kindergartenkinder sind seit August 2017 in Containern untergebracht. Um der steigenden Nachfrage nach Plätzen gerecht zu werden, hatte die Verwaltung vier Varianten für eine Erweiterung erarbeitet. Deren Favorit, einen Anbau und spätere Sanierung zum Gesamtpreis von gut 2,3 Millionen zu realisieren, wurde letztlich auch von der Politik begrüßt. Die anderen Vorschläge (Neubau auf dem Gelände in einem Rutsch für 3,3 Millionen; Neubau in zwei Bauabschnitten für 3,1 Millionen sowie Neubau auf einem externen Grundstück für 2,9 Millionen) wurden verworfen.

Kritik seitens der Eltern

Viele Eltern hatten diese Entscheidung kritisiert. In einem Schreiben an Bürgermeister Reinhard Scholz und den früheren Stadtbaurat Holger Clodius untermauerten 50 Betroffene, dass sie einen Neubau auf der grünen Wiese anstelle eines Anbaues und späterer Sanierung des Altgebäudes favorisieren.

Anzeige Anzeige

Die Stadt argumentierte jedoch, dass sich eine Sanierung lohne und im Ergebnis eine funktionale und zeitgemäße Kindertagesstätte entstehen werde.

Das Büro Leiwe bereitet zurzeit die Ausführungsplanung und die Vergabeunterlagen vor, so dass ein Teil der Arbeiten bereits ab Ende November vergeben werden kann.