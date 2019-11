Neuenkirchen. Bereits vor vier Jahren war der Jazzchor Minden schon einmal zu Gast in der Christophorus Kirche, um gemeinsam mit dem Posaunenchor Neuenkirchen ein Konzert zu geben. Nach diesem ersten, stimmungsvollen Konzert im Juni 2015 erwartet die Gäste am Samstag, 9.November, um 18 Uhr ein weiteres musikalisches Highlight.

Der Posaunenchor Neuenkirchen und der Jazzchor Minden geben anlässlich ihrer Jubiläen, 30 Jahre Jazzchor und 135 Jahre Posaunenchor, erneut ein gemeinsames Konzert.



Vielfältiges Programm

Der Jazzchor Minden begeistert mit einem vielfältigen Programm unter der Leitung von Pit Witt. Die mittlerweile über 50 Sängerinnen und Sänger stellen sich immer neuen Herausforderungen. Zum aktuellen Repertoire gehören nicht nur mehrstimmige Fassungen bekannter Jazz-Klassiker sondern auch clevere Arrangements beliebter Popsongs und jazzige Versionen deutscher Volkslieder.

Der Posaunenchor bereichert das Gemeindeleben und das dörfliche Leben in Neuenkirchen seit 135 Jahren musikalisch. Unter der Leitung von Christoph Horstmann umfasst das breitgefächerte Repertoire Musik vom Choral über Gospel, Klassik, bekannten Volksliedern bis hin zu Pop-Songs und Dixieland.

Die Konzertgäste erwartet ein abwechslungsreiches und stimmungsvolles Konzert, in dem die beiden Chöre zeigen, was in ihnen steckt. Gemeinsam mit dem Jazzchor sowie dem Posaunenchor wird Hanns-Peter Haase an der Orgel der Christopherus Kirche musizieren - eine Entdeckungsreise ins Land der Melodien und Klänge. Der Eintritt ist kostenlos.