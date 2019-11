Für die sachkundigen Vorträge dankte der WSG-Vorsitzende Gerd Heinrich Meyer zu Tittingdorf (rechts) den Referenten Florian Stockmann (links) und Andreas Wiemer. Foto: Norbert Wiegand

Melle. Die Schäden in den Wäldern der Flächenstadt Melle haben, wie in vielen anderen Regionen, ein bislang nicht gekanntes Ausmaß erreicht. Das zeigte die Jahresversammlung der Waldschutzgenossenschaft Melle (WSG) am Dienstagnachmittag im Gasthaus Wiesehahn.