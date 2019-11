Melle . Einmal im Jahr kommt der mobile Münzeinzahler der Meller Sparkasse in der Hauptstelle an der Mühlenstraße an einem Sonderschalter wieder zu Ehren: Rund um den Weltsparttag Ende Oktober kann da der Inhalt von Spardosen gezählt und das Geld anschließend einem Konto gut geschrieben werden.

„Der Schalter wird seit Jahren gut angenommen“, berichtete Sparkassen-Chef Frank Finkmann. Und auch in diesem Jahr war der Andrang in der Hauptstelle und den Filialen wieder enorm: Allein in die Hauptstelle kamen rund 600 Kinder, die meist von den Eltern oder Großeltern begleitet wurden. Aber auch am Montag erschien noch eine Großmutter mit ihrem Enkel Karl und einem eisernen geflügelten Sparschwein. Der Bankmitarbeiter kannte dieses schwergewichtige Behältnis schon aus den Vorjahren und öffnete es geschickt mit einem Schraubenzieher. Die kleine Wette, wieviel Geld erst auf dem Schütt-Tablett und dann in der Zählmaschine landete, gewann Karl. Die Oma hatte auf 150 Euro getippt, der Junge auf 200 Euro und die Zählmaschine gab dann fast 300 Euro an.

Sprechblase kam gut an

Der Sonderschalter richtet sich speziell an die jungen Kunden und die bekommen während ihres Besuchs auch noch kleine Geschenke. In diesen Jahre waren das ein niedliches grün-gelbes Plüschtier, eine beleuchtete und beschreibbare Sprechblase sowie kleine Taschenlampen. „Die Sprechblasen waren der Renner, wir mussten aus anderen Geschäftsstellen noch welche nachordern“, freute sich Andreas Leder als Leiter der Geschäftsstelle.

Münzen von Hochzeiten

Den kostenlosen Service rund um Münzgeld bietet das Kreditinstitut ihren Kunden aber auch das ganze Jahr über am Schalter an. „Da geht es um Spardosen, Sparstrümpfe oder Kleingeld, das bei Hochzeiten verschenkt wurde“, berichtete Sparkassen-Chef Frank Finkmann.

Eine dritte Variante gibt es beispielsweise beim Adam-Supermarkt in Buer. Auch dort nimmt ein Automat am Eingang Münzen an, behält zehn Prozent als „Gebühr“ und druckt einen Bon aus, der an der Kasse eingelöst oder mit einem Einkauf verrechnet werden kann.

In eine ganz andere Kategorie, die aber auch mit Kleingeld zu tun hat, fällt der Müzrollengeber bei Kreditinstituten. Er wird überwiegend von Einzelhändlern genutzt, denn die haben in der Regel das Problem, zu wenig Kleingeld zu haben. Sie können sich an dem Automat in der Regel rund um die Uhr Rollengeld besorgen.