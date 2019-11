Melle/Neuenkirchen. Die sanierte Gerdener Straße ist frei, ebenso der Erdbärkreisel vor Neuenkirchen. Am Freitag ist offizielle Übergabe des neuen Radwegs entlang der Straße. Dazu ist die Bevölkerung eingeladen, anschließend kann jeder mitradeln nach Neuenkirchen, wo es Würstchen und Getränke gibt.

Ziemlich genau ein Jahr ist seit dem ersten Spatenstich am 12. November 2018 vergangen. Ausgangspunkt des umfangreichen Bauvorhabens war der Bau des seit Jahrzehnten gewünschten Radweges. In diesem Zuge hat das Land Niedersachsen dann gleich die Fahrbahn der Gerdener Straße und die beiden Kreisverkehre an ihren jeweiligen Enden saniert. Fünfeinhalb Kilometer Radweg sind entstanden, die 1,7 Millionen Euro kosten. Die Straßensanierung hat eine Million gekostet.

Die Fertigstellung soll am Freitag ein bisschen gefeiert werden. Nach der offiziellen Übergabe des Radweges, die um 15 Uhr mit allerlei Honoratioren beginnt, ist die Bevölkerung aufgerufen, sich aufs Rad zu schwingen und die Pedalostrecke kennenzulernen. Treffpunkt für die Freigabe ist der Kreisel Gerdener Straße/Riemsloher Straße/Maschweg. Von dort geht es zum Erdbeerhof Böckmann, wo Bratwurst und Getränken, natürlich kostenlos, auf Interessierte warten. "Dazu ist jeder eingeladen, der Zeit und Lust hat", betont Melles Ortsbürgermeisterin Gerda Hövel.

Während die Fahrbahn fertig ist, wird in Seitenbereichen noch gearbeitet, bestätigt Frank Engelmann als kommissarischer Leiter der Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr in Osnabrück.

Die Restarbeiten am Radweg (ein sehr kurzes Stück nahe des Erdbärkreisels muss noch asphaltiert werden), die Verrohrung eines Grabens sowie Schachtarbeiten (Gully) sollen bis spätestens Mittwoch abgeschlossen sein.