Melle . Die HSG Grönegau-Melle konnte am 6. Spieltag der Landesklasse Süd ihre Spitzenposition weiter ausbauen. Nach den Niederlagen der Konkurrenz am Samstag nutzte die HSG die Gunst der Stunde und setzte sich mit einer deutlichen Steigerung in der 2. Halbzeit verdient mit 37:24 gegen den Vorjahreszweiten SG Teuto Handball durch.

Die HSG kam gut in die Begegnung und führte nach 10 Spielminuten bereits mit 9:6 Toren. Das Angriffsspiel der Tiger lief flüssig, und vor allem Bock, Maaß und Möllersmann konnten die herausgespielten Möglichkeiten zielsicher abschließen. In der Abwehr hingegen tat sich die HSG schwer. In der von HSG-Trainer Bordihn verordneten 6:0-Abwehrformation fehlten die letzte Abstimmung und Galligkeit. Und so kamen die Gäste immer wieder über die linke Angriffsseite und den Kreisläufer zu erfolgreichen Torabschlüssen.

Dann ließ aber auch die bis dato gezeigte Abschlussstärke deutlich nach. Die Gäste konnten bis zur 17. Minute auf 10:10 ausgleichen. In der Folgezeit stellte die HSG die Deckung wieder um. Über eine engagiertere Abwehrleistung holten sich die Tiger auch für den Angriff das erforderliche Selbstvertrauen. Bis zur Halbzeit konnte die HSG das Tempo wieder erhöhen und eine verdiente 16:13-Führung herausspielen.

Die zweite Spielhälfte startete zunächst ausgeglichen. Trotz spielerischer Überlegenheit verpassten es die Tiger aufgrund einiger Flüchtigkeitsfehler, den Vorsprung auszubauen. Nach 39 Minuten lagen die Tiger weiter „nur“ mit drei Toren bei 22:19 Toren vorne. Mit zunehmender Spieldauer machte sich aber die breite Bank der HSG positiv bemerkbar, während bei den Gästen nach und nach die Kräfte schwanden.

Insbesondere Jannik Lampen wusste zu diesem Zeitpunkt die Lücken zu nutzen und glänzte als Vorbereiter und Vollstrecker. Die Gäste wussten sich häufig nur noch mit Foulspielen zu helfen. Die Siebenmeter verwandelte Felix Bock zu 100 Prozent.

Die Tiger konnten sich innerhalb von nur 8 Minuten auf 29:21 absetzen, und der Widerstand der Gäste war endgültig gebrochen. Am Ende leuchtete ein verdienter 37:24-Erfolg von der Anzeigetafel. „Wir haben heute 40. Minuten lang nicht perfekt gespielt, hatten aber zu jeder Zeit das Spiel fest in der Hand. Durch die vielen Wechsel in der ersten und zweiten Halbzeit konnten wir aber während der gesamten 60 Minuten das Tempo hoch halten und haben am Ende verdient gewonnen“, resümierte ein zufriedener Marco Lietmann das Spiel der HSG. pmHSG: Tor: Carsten Placke, Ole Meyer im Kruge, Feld: Matheo Raude, Florian Platen (3 Tore), Christian Möllers (1), Lukas Möllersmann (6), Thomas Allerdissen (2), Jannik Lampen (3), Nico Lindenthal (3), Jan Springhetti, Florian Bößmann (1), Linus Poerschke (2), Christian Maas (5), Felix Bock (12/dv. 9 Siebenmeter)