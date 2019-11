Melle. Wenn Puppenspieler aus ganz Deutschland zum zweitägigen Festival anreisen, dann läuft hinter den Kulissen nicht immer alles reibungslos. Das Publikum erlebte trotzdem spannende Geschichten mit filigranen und kuscheligen Marionetten, sensibel geführt von professionellen Akteuren.

Etwa 40 Bühnen hatten sich für die Teilnahme am 23. Puppenspielfestival mit der Verleihung des begehrten Kulturpreises "Meller Else 2019" beworben. Sechs Figurentheater präsentierten am Wochenende ihre Theaterstücke, während die Gewinnerin des vergangenen Jahres den Abschluss des Festivals gestaltete.

Panik herrschte jedoch drei Tage vor der Veranstaltung bei den Organisatorinnen Astrid Voß und Maren Kleine-König vom Amt für Stadtmarketing, Kultur und Tourismus. Ein Figurentheater sagte wegen Krankheit ab, sodass "Der kleine Drache Kokusnuss" leider ausfiel.

Hilfsbereit sprang Bernd Linde vom Figurentheater "Die roten Finger" aus Hannover mit seiner zauberhaften musikalischen Vater-Sohn-Geschichte "Im Land der Drachen und Elfen" ein. Filigrane Figuren kamen ebenso zum Einsatz wie Stab- und Klapppuppen auf verschiedenen Ebenen. "Das war höchste Konzentration und Schweißarbeit im wahrsten Sinn des Wortes", berichtete der Puppenspieler anschließend.

In seiner zweiten Aufführung "Willi und das Grün der Affen" regte Bernd Linde die Kinder mit Musik, Rhythmus und Rap-Gesang zu einer gesunden Ernährung an. Einfach köstlich, wie der Affe Felix grüne Smoothies zubereitete, und Willi im karierten Schlafanzug staunend dabei zuschaute.

"Jeden Morgen Kühe melken und Stall ausmisten. Ich muss hier mal raus", sagte der Bauer, alias Christopher Hesse vom Tecklenburger Figurentheater "Grinsekatze".

In der Geschichte von Janusch "Oh, wie schön ist Panama" erkennen Bär und Tiger, dass es zwar zu Hause am schönsten ist, doch unterwegs lernten die Zwei andere Tiere kennen.

"Jeder fühlt anders als du - na und, das macht das Leben bunt", heißt es im Theaterstück der Bielefelder Puppenspiele. Während Musikerin Nike Schmitka gemeinsam mit den Kindern sang und spielte, agierte die Puppenspielerin Dagmar Selje geschickt hinter der Bühne.

Ein Puppenstuben-Idyll inszenierte Birgit Neemann vom Mobilen Figurentheater aus Bremen im Stück "Lotta kann fast alles" nach den Büchern von Astrid Lindgren.

Hingerissen lauschten die Kinder in den ersten Reihen, der sogenannten Vip-Lounge, den kuscheligen Figuren im Stück "Der kleine Eisbär". Dafür erhielt Thomas Hänsel vom Marotte-Tournee-Ensemble aus Karlsruhe am Sonntagabend den Kulturpreis "Meller Else 2019" (wir berichteten). Zur Jury gehörten Felina Spielvogel, Marianne Lienenbrink, Marie-Chantal Hakemeyer, Rosa Koespel, Fynn Borgstadt, Laurin Meischner und Marita Kammeier.

Eine unschöne Szene erlebte das Publikum, als der Puppenspieler Thomas Hänsel sich weigerte, zu spielen, weil in den hinteren Reihen, in Türnähe, eine Mutter mit Baby saß. Sein Stück war jedoch für Kinder ab drei Jahren ausgewiesen. "Wir sind extra aus Georgsmarienhütte gekommen, weil meine sechsjährige Tochter das Stück so gern sehen wollte", erzählte Catherine Dunn weinend.

Wenig Verständnis für ihren Kollegen zeigten die anwesenden Puppenspieler. "Wir spielen für alle Kinder und sollten daher mit ihnen umgehen können", so lautete der Kommentar von Christopher Hesse.

Großer Applaus, begeistertes Lachen, Ausrufe und Rückmeldungen der Kinder belohnten die Puppenspielerteams für ihre gelungenen Inszenierungen beim Festival, das mehr als 700 Kinder faszinierte.