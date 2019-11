Melle. Zum siebten Mal laden die Tuesdaysies zu einem großen Konzertabend mit befreundeten Chören ein, der am Samstag, 9. November, um 19.30 Uhr, aus Anlass des „Meller Kulturherbstes“ im Forum an der Mühlenstraße beginnt.

Die Besucher dürfen sich auf ein abwechslungsreiches Programm freuen. So präsentieren die Tuesdaysies aus Melle unter der Leitung von Ute Winkelmann stimmungsvoll, prickelnd und leidenschaftlich einen Mix aus Pop, Folk und Weltmusik.

Der aus dem Großraum Münster stammende Chor „Musaic“ – Leitung Christian Straub – bietet an diesem Abend Bewegendes und Bewegtes – und zwar poppig, jazzig, gospelig, emotional und hinreißend. Und dann gibt es noch den Njabulo-Afrika Gospelchor aus Osnabrück, der unter der Leitung von Max-Ole Tammen mit fetzigen Rhythmen, südafrikanischen Harmonien und viel Bewegung an die Öffentlichkeit tritt.

Eintrittskarten sind im Vorverkauf zu einem Preis in Höhe von zwölf Euro (ermäßigt zehn Euro) in der Touristinformation im Rathaus am Markt 22, im Tabakwarengeschäft Kretschmann am Markt und im Fachgeschäft Sutmöller „Bücher & mehr“ an der Plettenberger Straße sowie bei den Chormitgliedern der Tuesdaysies erhältlich. An der Abendkasse kosten die Tickets 15 Euro (ermäßigt zölf Euro).

Weitere Auskünfte erteilt Ute Winkelmann unter der Telefonnummer 05428 1839.