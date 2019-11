Melle. Sportliche Höchstleistungen und gute Laune in lockerer Atmosphäre sind keine zwangsläufigen Gegensätze. Das zeigte der 43. Meller Crosslauf im Privatwald in Eicken-Bruche am Sportgelände an der Waldstraße.

Völlig unerwartet und entgegen aller Wettervorhersagen lachte während der gesamten Veranstaltung des SC Melle 03 die Sonne. Dieses Mal starteten 308 Teilnehmer, im Vorjahr waren es 347. Die Läufe gehörten zur Ossencross-Serie, die nach der Absage aus Bissendorf an den drei Standorten Gretesch, Melle und Bad Iburg (1. Dezember) ausgetragen wird. Die Starter im Rahmen dieser Serie können ein Ergebnis streichen und ihre beiden besten Resultate in die Gesamtwertung einbringen. Die Siegerehrung im Gesamt-Klassement findet am 15. Dezember beim Sponsor L&T in Osnabrück statt.



„Unser seit Mitte der Siebzigerjahre stattfindender Crosslauf ist der älteste in der Region Osnabrück und einer der ältesten in ganz Niedersachsen“, erklärte Organisator Werner Gelhot, der sich höchst zufrieden über den Verlauf der Großveranstaltung äußerte. Auf dem Sportplatz tummelten sich zusammen mit Zuschauern und Begleitern der Sportler sicher an die 1000 Menschen.

Der Start erfolgte auf einer matschigen, crossgerechten Wiese. Das Ziel war dann auf der Laufbahn des Sportplatzes. Dazwischen ging es über hügelige Waldwege. Die jüngeren Teilnehmer der Klassen U8 bis U12 liefen 1125 Meter, die U14 2050 Meter, die Jugend U16 und U20 sowie Männer und Frauen 3100 Meter. Der Hauptlauf für männliche und weibliche Teilnehmer aller Klassen führte über 7100 Meter in vier Runden durch das abwechslungsreiche Waldgebiet. Immer wieder wurden die Läufer von den Zuschauern angefeuert.

Jannik Seelhöfer vorn

Jannik Seelhöfer wiederholte seinen Vorjahreserfolg und siegte auf der Kurz- und Langstrecke mit großem Vorsprung. Den zweiten Platz in beiden Läufen belegte Nils Huhtakangas von der LG Osnabrück. Seelhöfers Vorsprung auf der Kurzstrecke über 3100 Meter betrug fast zehn Sekunden, auf der Langstrecke 52 Sekunden. Den dritten Platz auf der Kurzstrecke erreichte Linus Vennemann, LG Osnabrück, und auf der Langstrecke Philipp Lauenstein, LG Osnabrück.

Bei den Frauen siegte auf der Kurzstrecke Carla Habighorst, LC Solbad Ravensberg, 11:32,4 Min, vor Christin Kulgemeyer, Osnabrücker TB, 12:32,4 Min. Den dritten Platz belegte Vianne Baltes, TuS Bad Essen, 12:41,7 Min. Marieke Sprenger landete als beste Läuferin des SCM auf dem vierten Platz in 12:51,4 Min. Um zehn Sekunden verpasste sie einen Podestplatz.

Die Langstrecke entschied Elisabeth Erwig, Tri Team Osnabück Mädels, in 30:20,9 Min. für sich. Auf Platz zwei lief Miriam Garmatter, Judo Crocodiles Osnabrück, 31:22 Min.vor Jana Palmowski, SV Brackwede, 32:42,0 Min.

Auch in den Altersklassen können sich die Ergebnisse für die Meller Teilnehmer sehen lassen. Auf der Kurzstrecke über 3100 Meter holte Marieke Sprenger in der WJU 18 den zweiten Platz, Emilia Schmieder in der WJU 16. Erste Plätze belegten Maja Leimbrock (WJU 20), Cindy Bordihn (W 45), Birgit Burg (W 60) und Claudia Otto (W 35). In der MJU 16 erreichte Paul Langkopf den dritten Rang.

Auf der Langstrecke 7400 Meter erreichten Anja Bitter (W 50) in 35:53,6 Min und Petra Suhrhoff in 38:15,7 Min. den zweiten und vierten Rang. Weitere Ergebnisse: 2. Karina Bormann, 44:01,0 W 40; 1. Claudia Herrmann, 47:18,7, W 45; 1. Jannik Seelhöfer, 25:21,0 Min., MHK; 5. Carsten Hensiek, 33:44,1 Min., M 50; 1. Christian Breeck, 33:58,0 Min., M 60; 5. Dirk Bormann, 34:18,0 Min., M 45; 5. Kai Burghardt, 35:51,0 Min., M 30; 4. Uli Look, 39:34,4 Min., M 55; 3. Thomas Althaus, 40,26,6 Min., M 60, 2. Bernd Meyer, 44:10,6 Min., M 65; 3. Johannes Belt, 46:49,3 Min., M 65.

Auf der 1.125-Meter-Strecke erfreute der WU-8-SCM-Nachwuchs mit Liv Bordihn (6:35,7 Min.) auf dem achten und Frida Borrmann (6:40,3 Min.) auf dem neunten Platz, bei den Jungs wurde Felix Otto (5:45,2 Min.) Dritter. Bei den U10 waren Zoey Moritz (4:44,2 Min.), Lynn Hildebrand (5:42,3 Min.) und Ben Otto (4:47,5 Min.) erfolgreich. In der Klasse WU 14 wurde Malin Klein (10:11,0 Min.) Fünfte. Beachtenswerte Ergebnisse erzielten WU-8-Läuferin Lotta Winkel (6:09,5 Min.) sowie die WU-10-Läuferinnen Anna Graul (5:26,9 Min.) und Meggi Rutenkröger, 5:27,5 Min. vom TSV Riemsloh.