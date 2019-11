Melle. Hintergründig, ironisch, bisweilen witzig, oftmals bissig: Die Kunst von Melpomene ist vieles, nur nicht oberflächlich. Mit einer Ausstellung in den Räumen des Meller Kunstvereins im Engelgarten feiert die Künstlergruppe nun ihr 25-jähriges Bestehen.

Seit rund 18 Jahren begleite sie den Kunstverein, erinnerte sich die Vorsitzende Barbara Manke zur Ausstellungseröffnung am Samstag. „Aber eine so volle Vernissage hatten wir noch nie.“ Besucher aus der ganzen Region – unter ihnen auch eine Abordnung des Kunstkreises Georgsmarienhütte – strömten in die Galerieräume, um die Jubiläumsausstellung jener Gruppe zu sehen, die mit ihrem künstlerischen Wirken den Begriff des „Skurrealismus“ prägte.



Melpomene – das sind Thomas Bühler, Axel Gundrum, Hinrich van Hülsen, Thomas Johannsmeier und Robert Meyer. Mukthar Hussein als sechstes Gründungsmitglied verstarb allzu früh im Jahre 2012. Er war es auch, der die Zeus-Tochter Melpomene als Muse der tragischen Dichtung zur Namensgeberin der Gruppe erkor. „Unsere Bilder sind wie Theater“, zieht Hinrich van Hülsen die Verbindung. Die Tragikomödie erscheint als passendes Gegenstück. Denn obwohl die ausgestellten Werke oft ein Schmunzeln auf die Lippen zaubern, verbirgt sich hinter dem Offensichtlichen zumeist ein kritischer Hintergedanke.

Kreatver Parforceritt

Als „kreativen Parforceritt durch die Kunstzeitalter und das Osnabrücker Land“ bezeichnete Laudator Alfred Cordes das künstlerische Wirken der Gruppe. In 25 Jahren habe sie von Bad Essen bis Berlin und von Moskau bis Melle ebenso viel zustimmendes Nicken wie Kopfschütteln provoziert. Das mag auch daran liegen, dass ihre Werke dem Einfluss ihrer Muse entsprechend einer vielschichtigen Dichtung gleichen: Nicht immer äußern sie ihre Kritik so offensichtlich wie in Thomas Bühlers Triptychon „Mitbürger“, das den Bettler mit Hund weit am Rand des Getriebes der Stadt zeigt.

Seine „Zeitgenossen“ charakterisiert der in Berlin lebende Künstler frech in ihren tierischen Pendants. Mit seinem „Treffen der Janusköpfigen“ hält Axel Gundrum der Gesellschaft den Spiegel vor. Der Mensch, digitalisiert zu Nullen und Einsen? In Thomas Johannsmeiers „Komplexe Information“ kontrastiert die sinnliche Pose mit dem nüchternen Binärcode. Poetisch mutet dagegen „Die gelbe Zeit II“ an, in deren stimmungsvoller Szenerie Hinrich van Hülsen die Größenverhältnisse von Mensch und Insekt kurzerhand umkehrt.

„Biobauer Toni“ und die beiden bärtigen „Breitensportler“: Einen verschmitzt-ironischen Blick wirft Robert Meyer auf seine Mitmenschen und bannt mit seinem Pinsel dabei echte Charakterköpfe auf die Leinwand. So eint Melpomene bei aller Individualität der künstlerischen Sprache die Freude am verwickelten, satirisch-karikierenden nicht Possen-, sondern Pinselspiel.

Der Verein zur Förderung von Kunst und Kultur in Melle begrüßte die Künstlergruppe bereits vor Jahren – damals noch in der Orangerie des Gutes Ostenwalde. Im Engelgarten ist nun bis einschließlich 1. Dezember jedem der fünf Künstler ein Ausstellungsraum gewidmet. Für einige Besucher im Engelgarten gab es zur Vernissage noch ein – natürlich künstlerisches – Dankeschön: Das Werk „Amerika“ von Thomas Johannsmeier ist als fünffarbiger Siebdruck die „Jahresgabe“ der Gruppe für ihre Förderer.