Melle. Am späten Samstagabend waren die zwei Meller Innenstadt-Kirchen zum Bersten voll. In St. Mattäus- und St. Petri begann um 20 Uhr mit einem Abendgebet nach Taizé die lange Nacht der Kirchen.

Gleichzeitig und immer im Halbstundentakt konnten sich viele hundert Konzertbesucher ihr Lieblingsmusikprogramm selbst zusammenstellen. Dafür nahmen sie den Weg von einer in die andere Kirche gerne in Kauf. Ob es nun der ausklingende Abend des Fabelhaften Melle war, von dem aus Besucher in die Kirchen strömten, ob es die Vielfalt der Darbietungen war, die kostenfrei genossen werden durften, bleibt dahingestellt. Fest steht, dass die veranstaltenden Kirchengemeinden ein Konzertprogramm auf die Beine gestellt hatten, nach dem keine Wünsche mehr offen blieben.

In der Matthäuskirche trat unter den Titel „Speres I und II“ das Vokalkonsort aus Osnabrück unter der Leitung von Stephan Lutermann gleich zweimal auf. Für die große Kirche hatte der Chor weltliche Musik ausgesucht, in diffizilen und mitreißenden Sätzen perfekt musiziert, ebenso wie später auch ein geistliches Programm beginnend mit einem beeindruckenden „Cantate domino“ von Josu Elberdin (*1976).

Zeitgleich begeisterten die „Opptimisten“, der Gospelchor der Petrikirche unter der Leitung von Andreas Opp, mit eingängigen und rhytmischen Melodien die Zuhörer in der Petrikirche. Danach bezauberte die Harfenistin Marie Pieck mit ihrer irischen Harfe. Völlig unpretätentiös, ganz allein im Altarraum, ließ sie meditative Musik erklingen und gab dem Abend einen Ruhepol.

Dasselbe gelang nebenan in der Matthäuskirche derweil Bariton Marco Vassilli, der die Bachkantate BWV 82 „Ich habe genug“ darbrachte, begleitet von einem Kammermusikensemble. Ruhe, eindrückliche Texte zu den bachschen Melodien lockten auch hier hunderte Menschen zu einem wunderbaren Kunstgenuss.

Fröhliche Bläserkunst

Ganz locker und fröhlich präsentierte danach in der Petrikirche das „Küchenquartett“ mit Michiko Sugizaki, Astrid Begger, Ulrich Niederholtmeyer-Busch und Ursula-Maria Busch ihre Trompeten aller Art und Formen in einem ganz speziellen Menü. Festliche, königliche Klänge trafen mit Filmmusik und einem Jazzdessert den Geschmack der Genießer von professioneller und herzwarm dargebrachter Bläserkunst.

In der Matthäuskirche brauchte Manfred Pomorin keine Worte, nur ein wenig Musik aus der Konserve. Der Pantomine beeindruckte mit sensibler Körpersprache und vielsagender Mimik im weiß geschminkten Gesicht. Die ersten fallenden Schneeflocken mit kleinen Gesten und staunendem Blick zauberte er ebenso in die Kirche wie den Schneemann, den er mit großem Bewegungsaufwand aus wuchtigen Schnellrollen aufstapelte.

Das Trio „Jazperanto“ ist bekannt für seine Weltmusiken. Das Trio mit Wolfgang Baumgärtner an Trompete, Melodica und Blockflöte, Matthias Kosmahl am Akustikbass und Jörg Fleer an der E-Gitarre lässt sich auf ein Genre nicht festlegen. Ein bisschen Jazz, ein bisschen Klassikklang oder Tanzmusik, und aus allen blitzt Bekanntes hervor: unterhaltsam anders klang all dies in der Petrikirche.

Und während zum Schluss nebenan die „Tuning forks“, der Jazz- und Popchor aus Melle mit leichter Musikmuse seine Fans begeisterte, dessen Leiterin Silvi Spies sogar einen modern harmonisierten und schwierigen Satz des Abendliedes „Der Mond ist aufgegangen“ ins Programm genommen hatte, wurde es in der Petrikirche sportlich: Sehr beeindruckend sangen die jungen Frauen des Jugendchores „Surprise“, am Klavier von Andreas Opp begleitet, während die Showformation „SCrebel Dance“ mit atemberaubenden Tanzeinlagen die Zuschauer mit Schwung in die Nacht hinaus zum Abendgebet in die katholische Kirche entließen.

Vielseitiger als in dieser Nacht in den bunt beleuchteten Kirchen kann ein Konzertprogramm wohl kaum sein.