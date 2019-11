Melle. Wenn der Schwarzmoor-Clan auf der Bildfläche erscheint, dann wird es gefährlich. „Wir beseitigen diskret jedes Problem“, betonte die Osnabrücker Clanchefin mit Blick auf den Meuchelmörder an ihrer Seite. Mit Einbruch der Dunkelheit erwachte auf dem Kohlbrink das mittelalterliche Leben der Vaganten, Spielleute und Händler

Es ist eine verrückte Welt mit Met, Musik und Schwertkämpfen. Am Brunnen versammelte sich eine ganze Truppe aus dem Heerlager, darunter auch die beeindruckend edle Gestalt des Sir Philip von Schwarzmoor, der eine 35 Kilogramm schwere schwarze Rüstung trug und zu jedem Kampf bereit war. Vor der Taverne saß ein gar lustiges Völkchen beim Trinken, Lachen und Quatschen. In zwei großen, gusseisernen Pfannen brutzelte Käsekarsten Bratwurst mit Salbei, Kassler, Kraut und Käsespätzle. „Wir essen selbst gern, was wir kochen“, betonte der in Lederlamellen der Wikinger gewandete Koch. Sein Scherge Ben nickte zustimmend.

Von der Decke baumelten die Mett- und Kaminwürste. „Besonders lecker ist die Originallandjägerwurst aus Österreich“, informierte Karsten aus Münster, während er Besucher lachend auf die geschnitzten Gabeln hinwies und gleich hinzufügte: „Bezahlt wird in Talern.“ Karstens Unterhaltungskunst ist ebenso groß wie sein Repertoire an Dudelsack-Witzen. Ein Beispiel: „Was ist der Unterschied zwischen zwei Dudelsäcken?“ Antwort: „Weniger als ein halber Ton.“ Das fanden die zum Tanz aufspielenden „Krabauter“ gar nicht witzig. Auf historischen Instrumenten wie Schäferpfeifen, das sind die Dudelsäcke, Mandolinen, Geigen und der Darabuka, eine Blechtrommel, erfreuten sie das Publikum mit französischen und orientalischen Liedern.

Der Medicus verdient gut

„Ich bin der Medicus, lebe um das Jahr 1500 im Stabe des Obristen“, erzählte Randolf. Sein Vater habe ihn, den zweiten Sohn, nach Spanien geschickt, um bei den Mauren die Kunst der Medizin zu erlernen. Randolf studierte in Toledo und verdiente anschließend als Feldarzt 200 Gulden. Zum Vergleich: Ein Landsknecht erhielt damals nur vier Gulden. Randolf trug ein kostbares Gewand aus teuren Stoffen, das seinen Reichtum anschaulich dokumentierte. Unter dem Barett mit Straußenfedern saß die Läusekappe zum Schutz der Kopfbedeckung. Wenn der Kämpfer seinen Katzbalger rausholt, wird es gefährlich. Das ist ein handliches Schwert, und als zweite Waffe steckte der Dolch im Gürtel.

Inzwischen beobachtete Bernulf vom Reyneberg das Treiben der Ausländer am Kohlbrink. Auf der Suche nach Beutegut forderte er den Landsknecht zum Kampf heraus. Ein Söldner Simon ließ sich nicht lange bitten. Sein laut klirrender Brustpanzer, genannt „Maximilians Riefelhanisch“ nach Kaiser Maximilian, bot sicheren Schutz vor den Attacken des Wikingers.

Bereits seit 2009 gibt es den mittelalterlichen Markt im Rahmen des Stadtfestes „Fabelhaftes Melle“, erinnerte sich Bernulf.

Bei Einbruch der Dunkelheit erlebten die Besucher dann auch die heimelige Atmosphäre an den Marktständen, Feuerstellen und in der Taverne.