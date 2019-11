Melle. Fußball-Landesligist SC Melle eilt weiter von Erfolg zu Erfolg. Mit 4:1 setzte sich das Team von Trainer Roland Twyrdy am Samstag auf heimischem Platz gegen Blau-Weiß Papenburg durch und behauptete damit die Tabellenführung.

Keine zwei Minuten waren gespielt, als der SCM bereits in Führung ging. Eine Ecke landete bei Malte Moß, der den Ball über die Linie drückte (2.). Kurz darauf scheiterte Jonne Fischer nach einem starken Pass in den Lauf durch Jonas Strehl an Gästekeeper Malte-Lukas Schendzielorz (4.). Doch die Euphorie beim SCM währte nur kurz, denn Papenburg glich mit der ersten Offensivaktion zum 1:1 aus, als Torben Lange nach einer Ablage von Niklas Papen traf (7.). „Wir wollen uns spielerisch befreien und da gehört auch eine gewisse Fehlertoleranz dazu. Wir sind danach ruhig geblieben und haben schnell das 2:1 gemacht“, beschrieb Twyrdy das, was folgen sollte.



Denn der SCM zeigte sich nicht geschockt und ging schnell wieder in Führung. Pablo Andrade setzte sich auf der linken Seite durch und bediente Dennis Greiff, der an Schendzielorz scheiterte. Den Abpraller verwertete Jonne Fischer stark zum 2:1 (14.). Jonas Strehl (18.) und Christoffer von Rekowski (19.) hatten anschließend hochkarätige Kopfballchancen, BW-Keeper Schendzielorz bewahrte sein Team aber vor einem höheren Rückstand. Der Schlussmann konnte sich gegen Ende der ersten Halbzeit auch gegen Andrade auszeichnen (41.). „In der ersten Halbzeit haben wir den Ball schon ganz gut laufen lassen, haben aber die absolute Zielstrebigkeit vermissen lassen“, analysierte Twyrdy die ersten 45 Minuten.

Im zweiten Durchgang behielt der SCM die Oberhand. Von Rekowski (52.) und Lars Martinetz (57.) verfehlten das Tor noch knapp, ehe Dennis Greiff nach einer Ablage von Martinetz auf 3:1 erhöhte (61.). Erst in der 77. Minute tauchten die Gäste gefährlich vor SCM-Keeper Florian Munz auf, Abdulkadir Gelcer (77.) und Keno Schmidt (81.) schossen jedoch daneben.

Trainer Twyrdy rundum zufrieden

Stattdessen setzte der SCM den Schlusspunkt der Partie mit einem langen Ball auf Greiff, der Andrade mit der Brust in Szene setzte. Der 25-jährige Außenspieler stellte den 4:1-Endstand her (83.). „Mitte der zweiten Halbzeit haben wir ein bisschen die Ordnung verloren und nicht mehr richtig Druck auf den Ball bekommen. Die Phase haben wir aber ganz gut überstanden. Am Ende haben wir uns mit den zwei geschossenen Toren für die bessere Spielanlage belohnt“, ordnete Twyrdy die zweite Halbzeit ein.

„Der Sieg ist auch in der Höhe verdient. Ich bin rundum zufrieden“, freute sich der Coach über den klaren Erfolg, der noch mehr Selbstvertrauen für das Topspiel bei Verfolger Blau-Weiß Lohne am kommenden Sonntag gibt: „Jetzt fahren wir ohne Druck nach Lohne. Die wollen und müssen uns schlagen und wir gucken mal, was da möglich ist.“