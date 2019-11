Wellingholzhausen. Freunde der glorreichen Musikära der 50-er und 60-er Jahre kommen am Samstag, 9. November, ab 20 Uhr im Fachwerk 1775 im Meller Stadtteil Wellingholzhausen auf ihre Kosten.

„The Kaiserbeats“, die vier jungen Anzugträger aus Osnabrück, zählen zu den angesagten Acts der Szene. Sie sorgen bundesweit für schweißtreibende Abende, die im Gedächtnis bleiben. Sie waren auch bereits im Fachwerk 1775 zu Gast. Klassiker von „Can„t buy me love“ über „Great Balls of Fire“ bis „Johnny B. Goode“ lassen jeden Tanzerprobten mit müden Beinen zurück.

Die Musik ist hundertprozentig handgemacht und mehrstimmig. Mit vollem Körpereinsatz rockt die Truppe für Jung und Alt. „The KaiserBeats“ teilten sich bereits die Bühnen mit Größen wie The Searchers, The Rattles, Ohio Express sowie Star-Club-Legenden King Size Taylor und Lee Curtis.

Der Vorverkauf hat jetzt begonnen. Karten sind nun in der Bäckerei Prinz in Wellingholzhausen, in der Buchhandlung Sutmöller in Melle sowie über info@fachwerk1775.de erhältlich. Auch die Abendkasse ist wie immer geöffnet.