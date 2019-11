Engagiertes Team am neuen Standort: (von links) Katja Rauer, Cornelia Vossel, Katharina Schwermer, Marita Feller, Marion Brörmann und Silvana Steffmann. Foto: Stadtverwaltung Melle

Melle. Das städtische Familienbüro ist aus dem Meller Stadthaus am Schürenkamp 16 in das Gebäude am Schürenkamp 23 umgezogen.