Melle. Hat jemand noch einen Job zu vergeben? Er möge sich an Stefan Jülke wenden. Der neue Vorsitzende der Waldbühne kann offenbar schwer nein sagen. Dass er mit seiner Art nicht bei allen ankommt, was der neue Vorstand trotzdem anders machen will, wie die Saison lief und was 2020 gespielt wird, erzählt Jülke hier.

Jülke ist als Meller mit der Waldbühne aufgewachsen. Sogar an sein erstes Stück erinnert er sich: "Der Teufel mit den drei goldenen Haaren". Muss 40 Jahre her sein. Später, viel später, spielten alle drei Kinder Jülkes an der Waldbühne und deshalb hatte auch der kaufmännische Angestellte wieder Gründe, in den Berg zu fahren. "Und dann kam Herbert Michels und fragte, ob ich mithelfen wollte." So wurde Jülke vom zuschauenden Vater zum Kulissenschieber. "Und dann kam Karin Michels und fragte, ob ich mitspielen wollte." So wurde der Kulissenschieber zu Alois Dimpfelmoser ("Räuber Hotzenplotz"), zu Werner Taschenbier ("Sams"): "Mit Theaterspielen hatte ich vorher nichts am Hut. Aber ich bin erstaunt und sehr erfreut, dass es doch ganz gut geht."

"Der Kaufmannsladen steht noch bei meinen Eltern im Keller"

"Und dann kam Herbert Zinnecker und hat gefragt, ob ich im Vorstand mitarbeiten wolle." Da wurde Herr Taschenbier Kassenwart. Jülke lacht. "Bei mir war immer klar, dass ich Kaufmann werde. Der Kaufmannsladen steht noch bei meinen Eltern im Keller."

Als Zinnecker und Karin Michels (und mit ihnen Mario Buletta) im vergangenen Winter abtraten, wurde die Führungsriege neu aufgestellt. Jülke und Tom Heise machten weiter, mit Nadine Meischner, Svea Severin und Karen Vinkmann füllten drei Novizinnen die Reihe.

Die neue Fünferbande hat ein erfolgreiches Premierenjahr vorzuweisen. Mehr als 15.000 Zuschauer kamen, "2000 mehr als 2018", sagt Jülke, "und wir haben den Winter noch vor uns." 7000 Kinder wollten "Michel" sehen, fünfeinhalbtausend Abendgäste "Und alles auf Krankenschein" (Jülke: "Ein sehr gutes Stück mit sehr guten Darstellern"). "Schlager lügen nicht", der Hit aus dem Vorjahr, zog zur Wiederaufführung noch mal 2500 Mitsinger an.

Demnächst können "Es ist ein Elch entsprungen" (15 Aufführungen ab 9. November) sowie "Die 7 Todsünden oder die Hochzeit der Wetterfee" (ab 15. November, vier Termine) aus einem guten Jahr ein sehr gutes machen.

"Wir sind uns nicht sicher, ob das sinnvoll ist"

Das Kinderstück inszeniert Anke Lux, die Wetterfee bringt Detlev Schmidt unter die Haube. Diese Arbeitsteilung wird auch im kommenden Sommer gelten, wenn Lux das Tabaluga-Musical auf die Bühne bringt und Schmidt "Funny Money" von "Krankenschein"-Autor Ray Cooney.

Ist also erstmals seit 2007 Stammregisseur Andreas Pöhler außen vor? Das "Wer?" ist eine der Fragen, die der neue Vorstand sich stellen musste. "Wie lange?", eine andere. In der Vergangenheit wurden an der Waldbühne oft drei-Jahres-Verträge abgeschlossen. Jülke: "Wir sind uns nicht sicher, ob das sinnvoll ist oder sogar gerade besser, weil man dann drei Jahre Ruhe hat. Auf der einen Seite: sichere Bank. Auf der anderen: was Neues probieren." So eben auch beim Thema "Regisseursfindung". Neuland für alle. "Wir möchten uns einfach ausprobieren", sagt der 45-Jährige, "wir müssen uns unsere Strukturen erst aufbauen."

Eins ist aber schon mal klar. Andreas Pöhler ("Die Waldbühne ist Heimat für mich"), der bislang 39 (!) Stücke in Melle inszeniert hat, wird mit "Kunst" von Yasmina Reza als Winterstück 2020 die 40 vollmachen.

Frischen Wind reinbringen, aber alle mitnehmen

Bis dahin wird der neue Vorstand fast zwei Jahre im Amt sein. Jülke: "Ich merke schon, dass ich mit meiner Art nicht bei allen ankomme. Ich bin halt ein BWLer – ein Zahlen-Frettchen." Auch und gerade deshalb laute das Motto: "Frischen Wind reinbringen, aber alle mitnehmen. Und zwar so, dass jeder in seiner Schrittgröße läuft."

Vorher hat alles funktioniert – weiß Jülke natürlich auch. "Aber nun ist ein junger Vorstand dran", einer mit What's-App-Gruppe. Überhaupt Social Media. Ausbaufähig, findet Jülke.

"Wenn ich sage: wir müssen die Prozesse optimieren – das klingt gleich fürchterlich nach BWL. Aber wir sind eben auch ein Wirtschaftsunternehmen und ich muss auf die Zahlen achten", so das Selbstverständnis des Vorsitzenden, der sich als "eher so der binäre Typ" beschreibt: "Nicht: Vielleicht geht das. Sondern ja oder nein."