Melle. In den vergangenen Monaten hat das Umweltbüro der Stadt Melle die Artenvielfalt gefördert, indem es auf städtischen Grundstücken mit Grasbestand naturnahe Blühflächen anlegte. Je nach Standort und Wetterlage sind in den Folgejahren ein bis zwei Schnitte notwendig, um die wuchskräftigen Obergräser zurückzudrängen und das nötige Licht für die konkurrenzschwächeren Blumen und Kräuter zu schaffen.

Die Blühflächen auf dem Eckgrundstück Weststraße / Oldendorfer Straße und auf dem Gelände der Kläranlage in Melle-Mitte wurden in diesen Tagen teilweise gemäht. In einem weiteren Schritt soll das Mähgut nach einigen Tagen Abtrocknungszeit von den Flächen entfernt werden.

„Mit dieser Maßnahme wollen wir erreichen, dass die Flächen nicht verfilzen, vergrasen oder sich Nährstoffe anreichern“, erläutert Anke Kuddes, Mitarbeiterin im Umweltbüro. Zum Schutz von Wildbienen und anderen Insekten seien die Verantwortlichen jedoch bestrebt, Blühflächen nicht komplett zu mähen, so dass ein Teilbereich als Winterquartier für die Insekten bestehen bleibe.



Naturnahe Grünflächengestaltung

Diese Umstellung auf eine naturnahe Grünflächengestaltung erfordert viel Erfahrung, Geduld und Verständnis innerhalb der Bevölkerung. Das Umweltbüro appelliert deshalb an die Bevölkerung: „Akzeptieren und wertschätzen Sie die naturnahen, artenreichen und vielfältigen Blühflächen in der Stadt, die einen attraktiven Lebensraum für Mensch und Natur bieten.“

Das Umweltbüro strebt mit dem Hinweis auf den erfolgten Beitritt zum „Bündnis Kommunen für biologische Vielfalt“ und einem entsprechenden Ratsbeschluss seit dem vergangenen Jahr verstärkt eine positive Grünversorgung im Stadtgebiet an. Die städtischen Grünflächen bieten der Bevölkerung Raum für Naherholung und Entspannung direkt vor der Haustür, erfüllen darüber hinaus jedoch auch vielfältige ökologische Funktionen und bieten naturnah angelegt einen abwechslungsreichen Lebensraum für Pflanzen und Tiere.

Bislang wurden auf städtischen Grundstücken mehr als 20 Blühflächen angelegt. Weitere sollen in Zukunft folgen.