Melle. Die Bezirksliga-Volleyballer der VSG Melle/Westerhausen sind mit zwei deutlichen Heimerfolgen an die Tabellenspitze gestürmt. Eine tolle Mannschaftsleistung brachte am Ende sechs Punkte und begeisterte den eigenen Anhang.

Mit einer großen Portion Respekt ging die VSG Melle/Westerhausen in diesen wichtigen ersten Heimspieltag der noch jungen Saison. Waren doch der letztjährige Titelträger VfR Voxtrup und das ambitionierte Team der Tecklenburger Land Volleys III zu Gast. Was die Mannschaft von Holger Zimmermann und Jörn Gehrke dann auf dem Spielfeld zeigte, ließ so manchen Zuschauer staunen. Beide Gästeteams hatten nicht wirklich eine Chance und wurden ohne Punkte auf die Heimreise geschickt.



VSG Melle/Westerhausen – VfR Voxtrup 3:0 (25:10, 25:16, 25:20)

Die VSG legte los wie die Feuerwehr. Christof Boschmann Ens sorgte mit einer Aufschlagserie gleich für eine 10:0-Führung. Ausschlaggebend waren ein überragendes Blockspiel und ein variables und schnelles Angriffsspiel. So wurden die Gäste quasi überrollt, die Führung wurde kontinuierlich ausgebaut. Nach nur 19 Minuten hieß es 25:10 für die Gastgeber.

Im zweiten Durchgang ging es zunächst genauso weiter. Schnell führte die VSG mit 8:3 und bot eine tolle Leistung. Druckvolle Aufschläge verhinderten, dass der VfR ein geordnetes Spiel aufzog. So wurde auch in diesem Satz der Vorsprung weiter ausgebaut.

Im dritten Abschnitt fanden die Gäste dann besser ins Spiel, sie kamen ihrerseits zu einigen Punkten. Eine Auszeit war auf Seiten der VSG nötig, und das Team fand zurück in die Spur. Noah Junker und Micheal Käller wendeten mit starken Aufschlägen das Spiel wieder in die richtige Richtung. Die logische Folge war der 25:20 Satz- und 3:0 Spielerfolg für die VSG. „Unser Team hat in diesem Spiel alle Vorgaben hervorragend erfüllt. Die Art und Weise, wie wir diese Partie dominiert haben, machte mit phasenweise Angst“, kommentierte Coach Zimmermann dieses Match.

VSG Melle/Westerhausen – Tecklenburger Land Volleys III 3:0 (25:9, 25:9, 25:20)

Im zweiten Spiel hatten die Grönegauer die Möglichkeit, die Tabellenführung zu übernehmen. Und diese Chance ließ sich das Team um Mannschaftskapitän Sven Schimmel nicht nehmen. Nur 34 Minuten benötigte die VSG für die 2:0-Führung. Zu Fehleranfällig war das Spiel der Gäste.

Im dritten Durchgang ließ die Konzentration auf Seiten der Spielgemeinschaft im Gefühl des sicheren Erfolges etwas nach, doch der klare 3:0-Erfolg war nie gefährdet. Damit wurde zunächst einmal der erste Tabellenplatz übernommen. „Mit der gezeigten Leistung können wir sehr zufrieden sein, das Resultat kann sich sehen lassen. Allerdings sollten wir nicht in Euphorie verfallen, sondern auch in den nächsten Wochen konzentriert weiterarbeiten, dann ist ein Spitzenplatz in der Endabrechnung möglich“, ordnete Zimmermann ein. Nun steht wieder eine vierwöchige Spielpause an.

VSG: Karsten Barre, Nico auf der Masch, Eric Knettermeier, Jörn Gehrke, Holger Zimmermann, Noah Junker, Jannek Osterhaus, Christoph Lieberum, Sven Schimmel, Christof „Boschi“ Boschmann Ens, Michael Käller, Daniel Bracht und Leif Knettermeier