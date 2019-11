Freuten sich über den erfolgreichen Verlauf der Veranstaltung: Die Akteure des Aktionstages „Pflege – was tun?“. Foto: Stadtverwaltung

Melle. „Pflege – was tun?“ lautete der Titel der Informationsveranstaltung rund um das Thema Pflege, die das Ehrenamtsbüro der Stadt in diesen Tagen gemeinsam mit Meller Pflegeexperten und Vertretern der Selbsthilfegruppen in der Stadtbibliothek ausrichtete.