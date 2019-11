Melle. Mit einem Unentschieden in Ritterhude holen die Ersten Tischtennismänner der SVO den ersten Punkt der Saison. Auch Oldendorfs Verbandsligafrauen erkämpfen ein Remis.

Damen, Oberliga

TuSG Ritterhude - SV Oldendorf 8:5

Trotz guter Leitungen mussten sich die Ersten Frauen der SVO beim TuSG Ritterhude geschlagen geben. Zwar startete die junge Truppe gut in die Partie und gestaltete diese ausgeglichen, beim Zwischenstand von 2:2 ließ man den Gegner jedoch davonziehen. Zwar versuchten die Oldendorferinnen alles, um den Rückstand wieder wettzumachen, schlussendlich agierten die Gegnerinnen jedoch zu stark und ließen die SVO nicht mehr rankommen. Trotz der 5:8-Niederlage sollten Spitzenspielerin Gina Henschen und ihr Team den Kopf nicht hängen lassen: Man hat jetzt zwei Wochen spielfrei, ehe man am 16. November in eigener Halle gegen Hildesheim wieder in die Spur finden will. SVO-Punkte: Maren Henke/Lea Baule (1), Gina Henschen/Amy Judge, Henschen (3), Henke, Baule (1), Judge.

Verbandsliga

SV Oldendorf II - SV Werder Bremen 7:7

Die Zweite der SVO trotzte der leichten Außenseiterrolle gegen Werder Bremen und behielt einen Punkt in der eigenen Halle. In einem Auf und Ab der Gefühle hielt man gegen den starken Gegner gut mit und erarbeitete sich sogar eine Siegchance. Zwar konnten die Oldendorferinnen diese nicht nutzen, mit dem 7:7-Unentschieden kann die Mannschaft aber sehr zufrieden sein. Mit der gefestigten Mittelfeldposition und einer 4:4-Bilanz hält sich Oldendorf in ruhigem Fahrwasser auf und wahrt sich gleichzeitig alle Optionen auf obere Platzierungen. Nun folgt erst eine fünfwöchige Spielpause, ehe das Derby gegen Wissingen ansteht. SVO-Punkte: Jana Knappmeier/Maike Bill (1), Katja Chrzanowski/Amy Judge, Knappmeier (2), Bill (3), Chrzanowski (1), Judge.

Herren, Verbandsliga

TuSG Ritterhude - SVO 8:8

Trotz leichter Startschwierigkeiten in Ritterhude ergatterte die Ersten SVO-Männer im über dreieinhalb Stunden dauernden Krimi den ersten Saisonpunkt. Oldendorf geriet nach den Eingangsdoppeln mit 1:2 in Rückstand und hatte auch danach zu kämpfen. Besonders durch die starken Leitungen des oberen Paarkreuzes um Tobias Jürgens und Marcel Seifert, aber auch durch die Willensleistung des gesamten Teams ließ man den Gegner nicht davonziehen und wahrte sich die Chance auf einen Sieg. Zwar gelang es nicht, diese zu nutzen, dennoch sind die Oldendorfer mit dem 8:8 zufrieden. Der erste Schritt im Kampf um den Klassenerhalt ist gemacht, weshalb die SVO mit breiter Brust in die nächsten Partien geht und guter Dinge ist, endlich auch wieder Siege einzufahren. SVO-Punkte: Marcel Seifert/ Hendrik Bietendorf (1), Christoph Chrzanowski/Florian Asmann, Nico Henschen/Garret Hogg, Jürgens (2), Seifert (2), Chrzanowski (1), Bietendorf (1), Henschen (1), Hogg.

Weitere Begegnungen:

Herren, 2. Bezirksklasse

Eicken - SV Oldendorf III 7:9

SuS Buer - TuS Hilter II 5:9

Glandorf - Riemsloh III 9:5