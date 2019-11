Melle. Die Jägerschaft Melle und Nico Maric mit seinem Team vom Meller Forum gestalteten einen besonderen Abend für Kunden und die ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Meller Tafel.

Am vergangenen Dienstag konnte der Vorsitzende der Jägerschaft Melle, Fritz Mithöfer, 220 Gäste zum Abendessen im Forum Melle begrüßen. Durch großzügige Spenden aus den Meller Jagdrevieren konnte die Jägerschaft dem Küchenteam vom Forum 82 Kilogramm Fleisch zur Verarbeitung vorbereitetes Wildbret liefern. Im Forum wurde hieraus ein sehr schmackhaftes Wildgulasch zubereitet. Verschiedene Beilagen und ein leckeres Dessert rundeten das Menü ab.



Dank für ehrenamtlichen Einsatz

In seiner Begrüßung hob Fritz Mithöfer besonders die große Unterstützung durch das Team des Forums mit Nico Maric an der Spitze hervor. Die Jägerschaft wollte mit diesem Abend den Kundinnen und Kunden der Meller Tafel die Möglichkeit geben, sich an den gedeckten Tisch zu setzen. Für die zahlreich erschienen Mitarbeiter der Tafel war es Dank für den großen ehrenamtlichen Einsatz. Fritz Mithöfer äußerte den Wunsch, dass andere Vereine oder Institutionen dem Vorbild der Jägerschaft folgen und in den nächsten Jahren eine ähnliche Veranstaltung ausrichten.

Durch die Bereitstellung der Räumlichkeiten unterstützte auch die Stadt die gemeinsame Veranstaltung. Bürgermeister Reinhard Scholz hob in seinem Grußwort hervor, dass die Jägerschaft auch in vielen Naturschutzprojekten ein verlässlicher Partner der Stadt ist.

Serviert von den Jägern

Die Vorsitzende der Meller Tafel, Ulrike Margraf, bedankte sich bei allen Beteiligten für den schönen Abend. Sie nutzte das große Publikum um sich bei langjährigen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern mit einem Blumenpräsent zu bedanken. Serviert wurde das Menü von Jägern der Meller Jägerschaft. Sie zeigten, dass sie nicht nur Wild erlegen können, sondern auch perfekt servieren können.

Der gesamte Abend wurde von Meller Jagdhornbläsern musikalisch begleitet. Ihre Darbietungen trugen neben dem reichhaltigen Essen zu einer fröhlichen und lockeren Stimmung bei den Gästen bei.