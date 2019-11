Neuenkirchen. Der Gesangverein „Eintracht“ Neuenkirchen vollzieht zum Jahresende seine Auflösung. Damit endet die 153-jährige Geschichte des 1866 vom Kantor August Wiebold gegründeten Chores.

