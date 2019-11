Melle. Badmintonspieler Claudius Wittenbrock vom SC Melle wurde beim Turnier in Hannover beachtlicher Dritter im Einzel. Nur der spätere Turniersieger war zu stark für das Meller Talent.

Mit einer kleinen Delegation von drei Spielern war die Badmintonabteilung des SC Melle zum B-Ranglistenturnier nach Harkenbleck in der Nähe von Hannover gereist. Bei diesem Turnier ragte Claudius Wittenbrock mit seinem ersten Podestplatz auf einem B-Ranglistenturnier des Niedersächsischen Badminton-Verbands (NBV) heraus.



In der Altersklasse U 13 trat Aileen Drees für den SC Melle an. In einem starken Teilnehmerfeld belegte sie nach anfänglichen Niederlagen den sechsten Platz.

Luna Englich hatte in der Altersklasse U 15 einen schweren Stand gegen die starken Gegnerinnen aus Hannover. Nach gutem Beginn musste sie sich leider am Ende mit dem achten Platz zufriedengeben.

Mit seinem ersten Podestplatz in der Altersklasse U 15 stach an diesem Tag der Meller Claudius Wittenbrock hervor. Er musste sich erst im Halbfinale dem späteren Turniersieger geschlagen geben und gewann das finale Spiel um Platz drei klar in zwei Sätzen.