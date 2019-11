Melle. Wandern und Radfahren liegt voll im Trend – auch in Melle. Anlass genug für die städtische Tourismusmanagerin Judith Fidler, eine Informationsbroschüre zu diesem Thema zu entwickeln. „Aktiv in Melle: Wandern & Radfahren“ lautet der Titel der Publikation, die mit dem Ziel entstanden ist, Melle als interessante Stadt für aktive Gäste vorzustellen.

„Im Tal von Hase und Else bietet Melle mit seinen sanften Erhebungen wie den Meller Bergen ein tolles Routenangebot für Wanderer und Radfahrer“, weiß Judith Fiedler. Sie stellt deshalb in diesem neuen Führer als idyllische Rundwanderwege die Terra.Tracks Riemsloher Wald und Drei Türme in den Meller Bergen sowie den Naturerlebnispfad Zwickenbachtal vor. Darüber hinaus präsentiert sie mit dem Rundweg Neuenkirchen eine familienfreundliche Fahrradtour und mit dem Rundweg Oldendorf/Gesmold die Fahrradtour „Abwechslungsreiche Begegnungen“.



QR Codes inkludiert

Die Tourismusmanagerin beschränkt sich in diesem Führer allerdings nicht nur auf reine Wegbeschreibungen. Ferner bietet sie dem Ausflügler einen inhaltlichen Mehrwert, beispielsweise mit Angaben zu den jeweiligen Weglängen, Schwierigkeitsgraden und Höhenprofilen. Was an dieser Stelle nicht unerwähnt bleiben darf: QR Codes zu den Touren sind inkludiert, so dass eine Vernetzung mit digitalen Angeboten beispielsweise zum Download der Tourdaten schnell und einfach möglich ist.

Um den Servicecharakter der Broschüre zu unterstreichen, finden sich im Innenteil zudem Angaben zu den Themenbereichen „Events in und um Melle“, „Freizeitgestaltung in Melle“, „Meller Besonderheiten“ und „Schlechtwetter-Angebote“..

Die mit Übersichtskarten und Fotos reich illustrierte Broschüre „Aktiv in Melle: Wandern & Radfahren“ ist in einer Auflage von 2500 Exemplaren erschienen und ab sofort in der Tourist-Information im historischen Rathaus am Markt 22 in Melle-Mitte kostenlos erhältlich. Sie darf gerne auch von Gastgebern an Übernachtungsgäste ausgegeben werden.

Nähere Informationen erteilt Judith Fidler unter der Telefonnummer 05422 965-271. Sie ist außerdem per E-Mail unter j.fidler@stadt-melle.de zu erreichen.