Melle. Die Wildschweine waren im Wühlmodus. Doch die Organisatoren des SC Melle haben wieder ganze Arbeit geleistet für gute Bedingungen beim 43. Meller Crosslauf am Sonntag, 3. November. Gesamt-Koordinator Wolf-Dieter Fehling hofft für die zweite Etappe der Ossen-Cross-Serie auf mehr als 300 Teilnehmer.

Über 300 Läufer waren Freitagvormittag bereits vorangemeldet. Bis Freitagabend um 20 Uhr können sich Interessierte noch für die Laufserie und die Station Melle unter www.laufen-os.de registrieren lassen. Doch auch Kurzentschlossene können sich bis eine Stunde vor Beginn am jeweiligen Veranstaltungsort nachmelden. Bei den Läufen sind Einzelstarter willkommen.



Vor zwei Jahren verhinderte ein Sturm den Lauf in Gretesch und machte Melle zum Auftakt der nur noch dreiteiligen Reihe. Und auch in diesem Jahr wird der Ossen-Cross nach der kurzfristigen Absage des für den 10. November anvisierten Bissendorfer Laufs nur an drei Stationen ausgetragen. Den Serien-Auftakt bildete vor zwei Wochen Gretesch, den Schlusspunkt nach Melle wird damit Bad Iburg am 1. Dezember setzen.

Zwei der drei Läufe für Gesamtwertung

In die diesjährige Gesamtwertung werden zwei der insgesamt drei Läufe einfließen, sodass die Starter ein Streichresultat haben. Die Gesamtsiegerehrung findet am 15. Dezember um 15 Uhr beim Sponsor L&T in Osnabrück statt.

Start und Ziel des Meller Crosslaufs, der zu den ältesten Laufveranstaltungen in der Region zählt, ist wie gewohnt die Sportanlage Waldstraße. Die Strecke führt als hügeliger Rundkurs durch den herbstlichen Privatwald. Der erste Start erfolgt um 10 Uhr für Männer, Frauen und Jugend (U16 bis U20), die die Meller Berge auf der 3100-Meter-Distanz in einer kleinen und einer großen Runde in Angriff nehmen. Der Startschuss für die Kinder (U8 und U10) über 1.125 Meter ertönt um 10.30 Uhr. Um 10.45 Uhr ist die U12 an der Reihe. Die Jugend (U14) legt ab 11 Uhr 2.050 Meter in zwei kleinen Runden zurück. Um 11.30 Uhr beginnt der Hauptlauf über 7.400 Meter für Männer und Frauen aller Altersklassen.

Aus dem Ossen-Cross-Favoritenkreis haben unter anderen Dustin Karsch vom Team L&T (Sieger über die Langstrecke beim Auftakt in Gretesch) und Linus Vennemann (LG Osnabrück, Sieger Mittelstrecke in Gretesch) sowie Lokalmatadorin Ann-Christin Opitz vom SCM (Dritte auf der Langstrecke und Vierte auf der Mittelstrecke in Gretesch) für Melle gemeldet.

Fehling und seine Mitstreiter vom SCM waren in den vergangenen Tagen damit beschäftigt, mit breiten Rechen die Strecke durch den Wald von Ästen und Blättern zu befreien. Am Samstag soll eine letzte Säuberungsaktion durchgeführt werden. Zuletzt hatten Wildschweine den Startbereich am Bolzplatz ordentlich durchgewühlt. Doch der Bauhof der Stadt hat den Platz inzwischen noch einmal abgezogen. „Die Grasnarbe war größtenteils auf links gelegt. Auch jetzt haben wir keine glatte Rasenfläche. Aber das ist das Crosslaufen. Nach rund 200 Metern sind die Sportler dann auf festen Wegen“, sagt Fehling. Er hofft jetzt noch auf nicht zu feuchte Bedingungen. Aber die Vorhersagen deuten auf echtes Crosswetter hin.

Meller Crosslauf: Anmeldung bis Freitagabend um 20 Uhr unter www.laufen-os.de. Nachmeldungen sind am Sonntag bis eine Stunde vor dem Start vor Ort möglich. Das Einzelstartgeld beträgt 5 Euro für Erwachsene und 3 Euro für Schüler/Jugendliche (Nachmeldegebühr: plus 2 Euro).