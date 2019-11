Ministerin Havliza warnt in Meller Gottesdienst vor Gewalt CC-Editor öffnen

Die niedersächsische Justizministerin Barbara Havliza ging in ihrer Predigt auf die zunehmede Gefahr rechter Gewalt ein. Foto: Christoph Franken

Melle. Eine Justizministerin predigte und die Geschichte Martin Luthers wurde in Bild und Musik lebendig: Am Reformationstag war in der Meller St.-Petri-Kirche einiges los.