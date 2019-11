Melle. Sie ist mehr als ein dem gemeindlichen Zweck dienlicher Bau: Eine Kirche – insbesondere die St.-Petri-Kirche – ist stets auch eine in Stein gefasste Botschaft. „Bau und Botschaft(en)“ überschreibt Autor Fritz-Gerd Mittelstädt deshalb den neuen Kirchenführer, den er am Vorabend des Reformationstages vorstellte.

Die Kirche selbst bot den schlüssigen Ort, um das Werk zu präsentieren, das eigentlich schon vor zwei Jahren zum Reformationsjubiläum hätte erscheinen sollen. Am Autor habe die Verzögerung nicht gelegen, betonte Pastor i. R. Christoph Stiehl, auf dessen Initiative hin der neue Kirchenführer entstand. Dessen aktueller Erscheinungstermin kommt allerdings im Jubiläumsjahr von Melle durchaus passend. Schließlich sind Stadt- und Kirchengeschichte eng miteinander verbunden.

Religionsgeschichtliche Zusammenhänge

Folgerichtig beschränkt sich Mittelstädt in seinem Text nicht auf eine bloße Beschreibung der Kirche und ihrer Ausstattung. Vielmehr skizziert er für den Leser – und bei der Präsentation des Büchleins auch für die vielen interessierten Zuhörer – die stadt-, kultur- und religionsgeschichtlichen Zusammenhänge, die in und an der St.-Petri-Kirche deutliche Spuren hinterlassen haben. So wurde bei der konfessionellen Zuordnung der Kirchspiele im Hochstift Osnabrück nach dem Westfälischen Frieden Melle als doppelpfarrig eingeordnet.

Obwohl die Bevölkerung mehrheitlich lutherischen Glaubens war, durften die Katholiken ihre St. Matthäus-Kirche behalten. Ihre offenkundige Benachteiligung sollte sich für die Meller Lutheraner jedoch als Glücksfall erweisen, wie Mittelstädt deutlich machte. Denn sie konnten sich daraufhin eine Kirche errichten, die in ihrer Konzeption ganz dem Bekenntnis Martin Luthers entsprach und – im Neubau nach dem großen Stadtbrand 1720 - bis heute entspricht.

Visuelle Verkündung

„In der St.-Petri-Kirche ist Luthers Verständnis der Bibel zu Stein geworden“, betonte der Autor und Referent. So gibt es keine scharfe Trennung zwischen Chorraum und Gemeindebereich, zwischen Geistlichkeit und Gemeinde. Stattdessen rückten insbesondere Kanzel und Taufbecken nah an die Gemeinde heran. Beide sind ebenso wie der Altar gestaltet als visuelle Verkündigung, welche jene des gesprochenen Wortes ergänzt. Der Kirchenführer schlüsselt ihre Bilder und Symbole ausführlich für den Leser auf.

Auch die Musik und damit die Orgel ist nach Lutherischem Verständnis Teil der Verkündigung. Die Präsentation des neuen Werkes, dessen Umsetzung finanziell unterstützt wurde vom Landkreis, dem Kirchenkreis, dem Sprengel Osnabrück, der Kirchengemeinde selbst sowie privaten Spendern, umrahmte deshalb Organist Daniel Skibbe mit anregenden Improvisationen zu bekannten Liedern des Gesangbuches.

Bei einem Glas Wein und vorgezogenen „Reformationsbrötchen“ genossen die Besucher anschließend noch den Austausch miteinander und dem Referenten.