Immer mit vollem Einsatz: Philipp Bolte (am Ball) und die Eickener wollen gegen Jever/Schortens den nächsten Sieg. Foto: Laura Beckmann

Melle. Es läuft rund für die Eickener Landesligahandballer. Nach dem 29:20-Erfolg in Georgsmarienhütte wollen sie am Wochenende daheim gegen Jever/Schortens den sechsten Sieg in Folge einfahren. In der Landesklasse empfängt die HSG den Vorjahres-Vizemeister SG Teuto, während Eicken II in Westerkappeln gastiert.