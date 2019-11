Bünde. Der Bünder Stadtführer Jörg Millitzer erinnert bei einem Rundgang an betroffene jüdische Bürger der Reichspogromnacht.

Im November jährt sich die Pogromnacht von 1938 zum 81. Male. Der Bünder Stadtführer Jörg Millitzer erinnert bei einem Rundgang an betroffene Bürger.

So lädt er in Kooperation mit der Volkshochschule im Kreis Herford zu einem Rundgang auf den Spuren der ehemaligen Bünder Synagogen-Gemeinde ein. Ob nun Wohn- oder Geschäftshäuser, Fabriken, der Ort an dem einst die Synagoge stand oder schließlich der Friedhof, zahlreiche Stationen liegen auf dem zweistündigen Weg. Dabei werden die Geschichte der Gebäude und die Schicksale der ehemaligen jüdischen Mitbürger erläutert. Ergänzt wird das Programm durch kurze Einblicke in die jüdische Religion und Kultur.

Treffpunkt ist am Sonntag, 3. November, um 11 Uhr der Rathausvorplatz an der Bahnhofstraße. Karten gibt es wie immer an der Tageskasse. Männliche Teilnehmer werden gebeten, für den Besuch des Friedhofes eine Kopfbedeckung mitzubringen.