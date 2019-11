Ibbenbüren. Im Bergbaumuseum Ibbenbüren endet die Saison mit einem „Tag der offenen Tür“ am Sonntag, 3. November, von 10 bis 17 Uhr

Vor der Winterruhe endet im Bergbaumuseum Ibbenbüren die offizielle Jahressaison mit einem traditionellen „Tag der offenen Tür“ am Sonntag, 3. November, von 10 bis 17 Uhr

Das Museum hat wieder einiges Neues und Altes zu bieten. Hierzu lädt die Museumsmannschaft mit Un-terstützung des Knappenvereins und des Museumsvereins Hüggel (Hasbergen) ein.

Besondere Beachtung werden die im letzten Jahr erneuerten Ausstellungen mit den Fossilfunden aus dem örtlichen Kupferschiefer, der Rohstoffgewinnung und -nutzung in unserer Region sowie Belege aus der Bergbaugeschichte während des Zweiten Weltkrieges finden.

Die Ausstellung gibt einen Rückblick auf die mehr als 500-jährige Bergbaugeschichte Ibbenbürens. Der Knappenverein sorgt für Kaffee, Kuchen und frische Brötchen, sodass einem gemütlichen Treffen mit Freunden und Insidern nichts im Wege steht.

Das Museum bleibt natürlich auch im Winterhalbjahr für angemeldete Gruppen jederzeit zu besichtigen und bietet neben Ausstellungen auch viele Geräte in Aktion zu erleben, Anmeldungen können unter Tel. 05451 78110 entgegengenommen werden.

Das Bergbaumuseum wird gemeinsam mit den anderen Museen in Ibbenbüren am Samstag, 16. November, in der „Ibbenbürener Nacht der Museen“ mit Taschenlampen zu besichtigen sein – als besonderes Erlebnis zum Saisonende.

Der Zugang ist wie immer in der Osnabrücker Straße am Tor 2 ausgeschildert. Gebührenfreie Parkplätze sind vorhanden.