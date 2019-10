Pr. Oldendorf. Die „Pia Fridhill Band“ spielt am Samstag, 2. November, um 20 Uhr im Haus des Gastes in Pr. Oldendorf-Bad Holzhausen.

Die „Pia Fridhill Band“ spielt „Elch-Pop“ aus Schweden am Samstag, 2. November, um 20 Uhr im Haus des Gastes in Pr. Oldendorf-Bad Holzhausen.

Der Sound, der auf Einladung des Vereins Kommunikation und Kultur Pr. Oldendorf (KuK) erklingen wird, ist analog, authentisch, akustisch und echt. „Elch-Pop“ ist eine augenzwinkernde Abkürzung der sonst mühsam auszusprechenden Genrebeschreibung Soul-Pop-Jazz-Funk-Rock-Folk-Blues, die im Grunde das breite, stilistische Panorama des Songwriter-Paares Pia Fridhill und Jens Hoffmann genauer zusammenfasst.

Die gebürtige Schwedin und ihr Ehemann schreiben ihre Songs in ihrem Haus am Eifeler Waldrand. Dabei entsteht Musik, die ihre Wurzeln in den 70er-Jahren findet, und Soul-, Funk- und auch Rock-Elemente souverän in einen kontemporären, akustischen Sound übersetzt – „Elch-Pop“ eben.

Das Besondere an der Pia Fridhill Band ist zudem die Besetzung: zwei Frauen, zwei Männer, ein Songwriter-Paar und seine kongenialen Begleiter. Statt des üblichen Basses ein Cello – gestrichen, gezupft, tanzend im Stehen gespielt von der charismatischen Johanna Stein, die dazu noch singt. Am Fender Rhodes Stefan Michalke – jazzig, funky, poppig, genauso wie am Akkordeon. Jens Hoffmann singt ebenso und kreiert an der rhythmisch-solistischen Akustikgitarre das harmonische Fundament.

Nicht zuletzt macht sich Frontsängerin Pia Fridhill auch als Schlagzeugerin „nützlich“, wenn auch in einer etwas ungewöhnlichen Form mit Cajon und Hi-Hat. Mitten ins Herz trifft die Musik. Die Geschichten hinter den Songs sind persönlich, ergreifend, manchmal lustig und alles andere als Mainstream.

Mitten im Programm taucht so ein schwedisches Volkslied auf, das mit nordischer Kraft von der Sängerin a cappella vorgetragen wird. Es werden Anekdoten erzählt und es darf gelacht werden. Ohne Allüren, äußerst sympathisch und ganz nah am Publikum bezaubern die schwedische Musikerin und ihre Band die Zuhörer mit ihren atmosphärisch dichten Eigenkompositionen.

Karten sind an der Abendkasse erhältlich. Für weitere Informationen und Kartenreservierungen steht Wilhelm Lindemann, Telefon 05742 700141 zur Verfügung. Reservierungen sind auch per E-Mail unter KuK-Preussisch-Oldendorf@mail.de möglich.

Weitere Infos auf www. kuk-preussisch-oldendorf.de