Bueraner Schützen feiern erstmals in Westerhausen CC-Editor öffnen

Laden zum Winterball ein: Die Majestäten Rainer I. (Meyerdrees) und Gesine I. (Waltinger). Foto: Schützengesellschaft Buer

Oldendorf. Im Zeichen ihres Königspaares Rainer I. (Meyerdrees) und Gesine I. (Waltinger) feiert die Schützengesellschaft Buer von 1550 am Samstag, 2. November, ab 20 Uhr, ihren traditionellen Winterball. Erstmals findet die Veranstaltung nicht in Buer, sondern im „Wente 2.0“ in Westerhausen statt.