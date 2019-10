Melle. Viele E-Mails, viele Telefonate und jede Menge Gespräche: In ihrem Bemühen, das 18 Hektar große Gewerbegebiet zwischen der Gesmolder Straße und der A30 nachhaltig, ökologisch und zukunftsfähig zu gestalten, setzt die Bürgerinitiative "Grün statt Grau" ihre Aktivitäten unermüdlich und hartnäckig fort.

Viele Gespräche

"Grün statt Grau" setzt sich größtenteils aus unmittelbar betroffenen Anwohnern zusammen, deren Ziel es ist, das neue Gewerbegebiet nach ökologischen Gesichtspunkten nachhhaltig, ganzheitlich und grün zu konzipieren. Um diese Visionen realisieren zu können , ist die Initiative in den Dialog mit der Politik und der Verwaltung getreten, erklärten Anna Katrin Kruckemeyer und Andrea Lepper in einem Gespräch mit unserer Redaktion.

Mit Bürgermeister Reinhard Scholz, Vertretern des Bauverwaltung, mit der Wohnungsbau Grönegau sowie mit Vertretern der im Stadtrat vertretenen Parteien habe es viele konstruktive Gespräche gegeben, in denen die Initiative ihre Forderungen erläutert hat: "Die Gespräche waren sehr offen, und größtenteils wurden unsere Ideen positiv aufgenommen. Wir haben das Gefühl, auf offene Ohren zu stoßen und ernst genommen zu werden", betonte Andrea Lepper. Sie und ihre Mitstreiter hoffen, dass den Worten jetzt Taten folgen. Die Stellungnahmen der Parteien sind auf der Homepage der Initiative "gruen-statt-grau-melle.de" einzusehen.

"Gut informiert"

"Von der Verwaltung fühlen wir und gut informiert und unterrichtet", ergänzte Anne Katrin Kruckemeyer. So konnte die Bürgerinitiative (BI) erreichen, dass das mit den Planungen beauftragte Ingenieurbüro ihre Eingaben und Wünsche hinsichtlich der ökologischen und nachhaltigen Aspekte in ihrem Entwurf berücksichtigt.

Ferner hat die BI das zuständige Ministerium in Hannover angeschrieben, um bei der Anlage des Gewerbegebiets Fördergelder zu erhalten: "Einen entsprechenden Antrag muss aber letztlich die Verwaltung stellen", stellte Andrea Lepper klar.

Stadt in der Pflicht

Die Stadt sieht die BI in jedem Fall in der Pflicht, sich für die ökologischen Belange einzusetzen. Diese Verpflichtung ergebe sich durch die Mitgliedschaft im Bündnis "Kommunen für biologische Vielfalt". Darin sieht die BI auch die Möglichkeit, das geplante Gewerbegebiet mit dem Label "StadtGrün naturnah" zertifizieren zu lassen: "Durch dieses Zertifikat ist Nachhaltigkeit plan- und bewertbar", erklärte Anne Katrin Kruckemeyer.

Die BI-Sprecherinnen geben zu bedenken, dass es sich bei den geplanten Flächen um die letzten verfügbaren Areale in Melle handele: "Somit ist ein Umgang und eine maßvolle gewerbliche Entwicklung Pflicht. Kleinteiliges Gewerbe, Vielfalt und eine gute Durchmischung von Betrieben sollte unbedingt gewährleistet sein", wünschen sich die BI-Mitglieder.

Projekt der Hochschule

Auf Initiative der BI hin interessiert sich auch die Hochschule Osnabrück für die Fläche des geplanten Gewerbegebietes. So geht eine Projektgruppe aus Studierenden des dritten Semesters der Landschaftsentwicklung im laufenden Wintersemester der Frage nach, wie die künftige Gewerbegebietsentwicklung nachhaltig gestaltet werden kann. So werden die Studierenden unter der Leitung von Tillmann Ober am Beispiel des künftigen Gewerbestandortes zwischen Gesmolder Straße und der A30 grundlegende Methoden anwenden, zukunftsfähige Ziele für die Flächen entwickeln und geeignete Maßnahmen zur Umsetzung ausarbeiten. Die Ergebnisse erwartet die BI mit Spannung. Sie sollen am Ende des Semesters präsentiert werden.

Anzeige Anzeige

Neue Broschüre

Darüber hinaus hat die BI eine Broschüre unter dem Titel "Wege zum nachhaltigen Gewerbegebiet" erarbeitet: "Hier haben wir die Visionen eines zukunftsfähigen, nachhaltigen Gewerbegebietes zusammengetragen", meinte Anne Katrin Kruckemeyer. Diese Broschüre hat die BI bereits allen Parteien und der Stadtverwaltung vorgelegt. Sie soll als Grundlage für weitere Planungen dienen.

Das weitere Verfahren sieht eine erste öffentliche Auslegung des Bebauungsplanes im ersten Quartal des kommenden Jahres vor: "Die Pläne sind für jedermann einsehbar und konstruktive Einsprüche für jeden Meller Bürger möglich", führen die beiden Sprecherinnen aus.