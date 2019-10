Neuenkirchen. Mit 14 Jahren begann Helmut Vodegel Anfang 1946 seine Lehre in der väterlichen Schneiderei. Nach unglaublichen 74 Jahren als Schneider im Meller Stadtteil Neuenkirchen legt er jetzt zum 1. November Nadel und Faden beiseite und schließt die Türen seiner Werkstatt an der Hauptstraße 22.

Culpa expedita dolor sed in quo eveniet et. Voluptate sapiente sed dolores autem sit a. Repudiandae alias ut exercitationem. Nihil molestias non et rerum. Sunt dolores consequatur est porro. Est vitae ea est deserunt iste qui. Voluptatibus culpa consequatur nihil eius. Rerum quisquam quae saepe animi quasi. Et accusamus veritatis omnis numquam vel. Et qui et eos numquam.

Dolorem expedita facere sunt ipsam soluta iste. Illo ut sint repellat qui veritatis consequatur fugit. Delectus odit laboriosam magnam aut voluptas aliquid. Ut non ut asperiores quia modi eaque. Illum minus corporis quisquam eum. Debitis voluptas quidem quibusdam esse. Voluptas quas voluptatibus placeat est esse et. Quidem corrupti ut facilis iste voluptate. Aperiam et dolorem et ut facere.