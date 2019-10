Umspannwerke verteilen den Strom in der Region. Melle kauft 50 Prozent des Strom-und Gasnetzes im Gebiet der Stadt für knapp 16 Mio Euro. Symbolfoto: dpa

Melle. Am Montagabend billigten die Mitglieder des Stadtrates Melle einstimmig den bisher größten Finanz-Deal in der Geschichte der Stadt: Für knapp 16 Mio Euro kauft sie 50 Prozent des Strom-und Gasnetzes im Stadtgebiet von der Innogy-Netze-Deutschland. Damit steigt die Kommune zum 1. Januar 2020 in die Rekommunalisierung der Energieversorgung ein und wird zu 50 Prozent Eigentümerin des Strom- und Gasnetzes.