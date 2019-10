Melle. Susanne Stockey aus der Physiotherapie des Christlichen Klinikums Melle (CKM) startet am 8. November wieder nach Tansania. Ein Kochbuch von Mitarbeitenden soll die Aktion unterstützen und ist am CKM-Empfang erhältlich.

Ein Mitarbeiterteam der Niels-Stensen-Kliniken startet wieder nach Tansania, um Patienten zu unterstützen, die sich sonst keine medizinische Hilfe leisten könnten. Zum Team gehören Meike Mellmann (Zentral-OP Marienhospital Osnabrück) und Susanne Stockey aus der Physiotherapie des CKM sowie ein Tropenmediziner aus Bielefeld.



Zwei spezielle Geräte

Ein Kochbuch soll die Aktion unterstützen: Mitarbeitende der Niels-Stensen-Kliniken haben ihre Lieblingsrezepte dem Verein Hand in Hand mit Nangina zur Verfügung gestellt. Daraus ist jetzt ein Rezeptbuch entstanden, das in den Niels-Stensen-Kliniken Marienhospital Osnabrück (MHO) und Christliches Klinikum Melle (CKM) an der Information zugunsten der medizinischen Hilfe im Krankenhaus Ndolage in Tansania verkauft wird. Enthalten sind Rezepte aus aller Welt, darunter auch aus Afrika.

Das Team wird auf seine Reise zwei spezielle Geräte mitnehmen, die während der OP zur Durchtrennung von Gewebestrukturen oder zur vollständigen Entfernung von Körpergewebe dienen. Diese werden die Helfer aus Deutschland vor Ort installieren und die afrikanischen Kollegen damit vertraut machen.

Auch wird die beim letzten Besuch dort neu eingerichtete Physiotherapie weiterentwickelt. Außerdem nimmt das Team der Niels-Stensen-Kliniken Patienten mit chronischen Wunden in den Blick, die Anfang 2020 dann von Guido Hafer vom CKM dort behandelt werden. Darüber hinaus betreuen die Helfer aus Osnabrück und Melle vor Ort ein Palliativprojekt.