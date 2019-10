Einfühlsames Duo: Nadine Fingerhut und Frank Wesemann spielen am Samstag im Bueraner Hof auf. Foto: Artig

Buer. Sie ist die „Rebellin auf leisen Sohlen“: Nadine Fingerhut. Mit ganz viel Charme, Stimme und dem Gespür für zauberhafte Pop-Poesie zieht sie ihr Publikum in den Bann. So wie im vergangenen Jahr will sie die Zuhörer mit ihrem Partner Frank Wesemann auch am Samstag, 2. November, ab 20.30 Uhr im Hotel Bueraner Hof wieder verzaubern.