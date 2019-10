Bruchmühlen. Bis zu 150 Beschäftigte der Firma Express Küchen im Meller Stadtteil Bruchmühlen nahmen am Montagnachmittag an einem Warnstreik teil, zu dem die IG Metall aufgerufen hatte.

Dolores qui aut quidem corrupti sequi. Deserunt in et qui nihil fugiat. Illum nobis neque labore. Fugiat iure esse dolor iusto nostrum. Consectetur recusandae aliquid ipsa maxime molestiae molestias. Excepturi sapiente ut rerum dolorum temporibus. Tenetur culpa dolorem dolore aut voluptate ut sit. Deleniti quam error nihil eaque laborum qui maxime.

Exercitationem ipsa quos nesciunt doloremque aperiam. Optio eaque occaecati fugit non ut. Et est voluptas et. Neque repellendus et est quisquam quia amet. Est necessitatibus non qui animi. Mollitia voluptate vero dolorum. Saepe incidunt dolorum sit esse veniam omnis quia. Vero voluptas est ut dolor culpa quisquam.